(tof). A combien de points se jouera la qualification européenne cette saison? Au maximum 44 sur 78 possibles. Les regrets risquent d'accompagner plusieurs clubs cet été. Mondorf et Strassen sont bien placés pour en parler.



On a rapidement décelé une fracture entre le Top 3 et le reste, mais de là à imaginer quinze points entre le Fola, troisième et son plus proche poursuivant, le Progrès, il y a un gouffre que l'on n'avait pas osé franchir.

On en est pourtant là à trois journées de la fin et seules deux formations semblent encore en lice pour finir au pied du podium. Le club de Niederkorn, qui pensait avoir réalisé une bien mauvaise affaire vendredi (2-2 contre Canach), mais qui s'en sort très bien en fin de week-end et le Titus Pétange, victime d'un calendrier qui lui a mis sur sa route Rosport au plus mauvais moment.

L'Union recevra d'ailleurs son voisin dimanche prochain dans ce qui s'apparente au match de la dernière chance pour l'équipe de Manuel Correia, qui débourse non seulement trois points aux Jaune et Noir, mais aussi une différence de buts (+22 contre +6) qui semble insurmontable d'ici la fin de la compétition.

Niederkorn comme le Titus Pétange s'en foutent pas mal de savoir à combien de points s'arrachera l'Europe, mais à titre de comparaison, la Jeunesse avait terminé quatrième la saison dernière avec 46 unités.

L'enjeu était un peu différent les années précédentes avec la Coupe qui offrait à son vainqueur un billet continental, mais aussi au vaincu si son bourreau s'était déjà qualifié par le bias du championnat.

Quatrième, le Progrès avait totalisé 50 points en 2015, la Jeunesse 43 en 2014, Differcange 47 en 2013, 48 l'année précédente, 43 en 2011 et 42 en 2010. Nouveau record en vue en 2017?