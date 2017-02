(JFC). - Le Racing Luxembourg, septième en BGL Ligue, avait effectué trois transferts entrants, cet hiver à l'occasion du mercato. Mauvaise idée, car à l'arrivée, il y en avait bel et bien un de trop: le milieu de terrain français Arnaud Lasme (26 ans) ne pourra fouler la pelouse du stade Achille Hammerel ces prochaines semaines.

Outre Tim Lehnen (Progrès) et Rodolph Amessan, en provenance de Leiria au Portugal, le club de la capitale avait fait l'acquisition cet hiver d'Arnaud Lasme. Or, il apparaît après analyse scrupuleuse de son dossier, que le Français de 26 ans disposait bel et bien d'une licence de joueur cette saison, plus précisément chez le club slovaque du TJ OFC Gabčíkovo (Division 3 Ouest).

Résultat: le transfert est invalidé par la FLF et Arnaud Lasme ne portera pas le maillot du RFCUL cette saison.