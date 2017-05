(DH) - En s'imposant à Pétange, à deux étapes du terme du championnat, le Progrès a pris une belle option sur la quatrième place finale qui donne droit à une participation européenne. Paolo Amodio, l'entraîneur niederkornois met toutefois son groupe en garde: «Attention, nous n'avons encore rien!»

Paolo, la tactique mise en place face à l'Union Titus Pétange a porté ses fruits avec ce succès 3-0. Etes-vous entièrement satisfait?

Oui, surtout en première période au cours de laquelle nous nous sommes créé beaucoup d'occasions. Leur gardien a dû faire deux arrêts décisifs lors des dix premières minutes et nous rentrons aux vestiaires avec deux buts d'avance (Lafon 12e, Laurent 26e) sans leur avoir concédé une possibilité de marquer. Cela faisait quelques matches que nous jouions à trois derrière, mais j'avais, cette fois-ci, opté pour une ligne de quatre derrière, un 4-2-3-1 classique. Les consignes ont été respectées. En seconde période, nous n'avons pris aucun risque, ce n'était de toute façon pas à nous de nous découvrir.

Pas de regrets de ne pas avoir joué ce match contre votre fils dans le but d'en-face?

C'est leur choix, leur façon de gérer le groupe.

Vainqueur à Canach (3-1), Strassen est resté dans la course avec cinq points de retard mais encore un mince espoir...

Par cette victoire, nous avons mis Pétange à six points derrière nous, avec en plus un goal average intéressant (+15). Par rapport à Strassen, il nous reste un point à prendre et on va tout faire pour le prendre (Niederkorn reçoit le RM Hamm Benfica dimanche et termine au Racing).



Comment allez-vous gérer cette fin de saison?

Ce dimanche, nous avons fait un pas énorme en vue de la Coupe d'Europe. Nous allons nous reposer et, à partir de mardi, nous allons faire le nécessaire. Tout le monde sera là, il n'y aura pas de suspendu, pas de blessé. Nous restons calmes, mais attention il faudra gagner notre prochain match. Nous étions venus ici (à Pétange) pour nous imposer, et non pour ne pas perdre, il en sera de même lors de nos deux dernières sorties.

En même temps, vous préparez la saison prochaine...

Oui, mais c'est la saison prochaine. Attention, ous n'avons encore rien! Pour l'instant, concentrons-nous sur les deux matches à venir, il sera ensuite temps de penser à la saison prochaine.