Même s'il n'a pas marqué lors du derby eschois, Manu Françoise a été de tous les bons coups. L'attaquant français du Fola nous parle du prochain rendez-vous contre Canach, du match contre la France et nous donne ses pronostics pour la 19e journée de BGL Ligue.



Propos recueillis par Didier Hiégel

Manu, avec le recul, avez-vous été surpris par le peu d'opposition proposée par la Jeunesse lors du derby?

Il est vrai que nous nous attendions à une réaction d'orgueil de leur part après le revers concédé à Rumelange (2-3), le week-end précédent, et surtout suite au changement de coach. Lorsqu'il y a un changement d'entraîneur, le match qui suit est presque toujours difficile pour l'équipe adverse. Ce n'a pas été le cas, alors que nous nous attendions à un rendez-vous difficile à négocier.

Dans quel état d'esprit étiez-vous lorsque vous avez regagné les vestiaires avec ce score de 3-0 en votre faveur?

Il n'y a pas tellement longtemps, nous étions aussi dans une position confortable en menant sur le même score à la mi-temps, c'était contre Rosport (3-1, 15e journée). Nous étions alors dit que nous allions continuer et inscrire un maximum de buts. Mais à la sortie des vestiaires, c'est à l'inverse le Victoria qui nous avait mis plus de pression. Le match était ainsi devenu plus difficile à maîtriser. A la Frontière, nous nous sommes dits que nous ne devions pas faire la même erreur... mais nous ne sommes pas parvenus à inscrire les quatrième et cinquième buts malgré toutes nos bonnes occasions.

Lorsque je dis cela, je me mets en première ligne car j'ai manqué trois occasions nettes, la concentration était là mais je joue mal les coups. Nous les attaquants devons travailler encore plus pour être plus efficaces en zone de conclusion.



Le Fola s'est présenté contre la Jeunesse avec une attaque à quatre têtes, Hadji, Rodrigues, Klapp et vous-même, avec beaucoup de mouvements pour trouver les failles...

Nous essayons de faire ça contre toutes les défenses. Nous sommes des attaquants assez rapides alors nous essayons de donner du mouvement, de bouger un peu partout, de varier en demandant le ballon en profondeur ou dans les pieds. On interchange les postes pour donner un peu de mal aux défenseurs, pour qu'ils ne sachent plus où ils sont. Cela nous a plutôt bien réussi dimanche dernier.



Cette tactique peut-elle s'avérer aussi efficace face à des défenses cadenassées comme le sera sûrement celle de Canach samedi?

C'est effectivement une bonne tactique face à des défenses qui jouent assez haut. Ce qui était bizarre face à la Jeunesse, c'est que ses défenseurs jouaient vraiment haut mais sans vraiment nous mettre la pression. Avec nos milieux qui pouvaient nous mettre de bons ballons, le match a été facile.



Je pense toutefois que la configuration du match contre Canach ne sera pas la même et qu'ils joueront un peu plus bas. Il y aura sûrement d'espace dans leur dos. On devra sans doute jouer différemment et faire davantage tourner le ballon, et jouer entre les lignes. Face à une défense regroupée, passer sur le côté pour ajuster des centres semblent être une des meilleures solutions.



Vous êtes troisièmes du classement à trois points de Dudelange, croyez-vous à un retournement de situation?

Bien sûr que oui. Nous sommes en bonne position, dans la position de l'équipe qui chasse et c'est un rôle qui nous convient bien.



Cette rencontre contre Canach peut-il être un piège?



Tous les matches peuvent être piégeux. Tout le monde nous voit gagnants d'avance c'est pour cela que nous devons restés très concentrés pour prendre les trois points avant la trêve internationale. Surtout ne pas prendre ce match à la légère.

Cette trêve internationale sera placée sous le signe de Luxembourg - France. Que vous inspire ce duel?

J'ai des amis luxembourgeois qui vont sûrement jouer ou être dans le groupe. Je leur souhaite de prendre un maximum de plaisir lors de ce match. Ce type de matches sont comme un rêve qui va leur servir à emmagasiner de l'expérience. Je leur souhait bonne chance dans un contexte difficile, face à des Bleus qui sont individuellement impressionnants. Cette équipe de France a un bel avenir alors je vais dire à mes amis: «Profitez à fond!»

Les pronos de Manu Françoise pour la 19e journée

Samedi à 15h30:

Fola - Canach 2-0



Samedi à 17h:

Rosport - Progrès 2-1



Samedi à 18h:

Dudelange - Racing 1-2



Differdange - RM Hamm Benfica 1-2



Rumelange - Titus Pétange 0-2



Mondorf - Strassen 2-0



Dimanche à 16h:

Käerjéng - Jeunesse 2-1