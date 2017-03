(tof). Dudelange est reparti sur une série digne d'un champion, le Fola gaspille trop à domicile, le Progrès n'en finit plus d'encaisser et Strassen a trouvé sa proie favorite. Retour en chiffres sur la dix-neuvième journée de championnat.

3

Deux clubs ont donné du temps de jeu à trois gardiens depuis le début de la compétition. Le RM Hamm Benfica qui a déjà aligné Clément, Alves et Rodrigues et Käerjéng depuis ce week-end. Ottelé est venu complété un casting entamé par Winckel et poursuivi par Ivesic.



4

Pour la première fois cette saison, la Jeunesse a inscrit quatre buts en BGL Ligue. Et ce n'est que la deuxième fois que les Bianconeri distancent un adversaire de trois buts après la succès 3-0 face à Rumelange lors de la première partie de saison. Dimanche, c'est Käerjéng qui a valdingué (1-4).



7

Le Progrès a au moins encaissé un but lors de ses sept dernières sorties. Deux en l'occurence à Rosport samedi où Niederkorn a sauvé in extremis un point (2-2). Il faut remonter au 11 décembre pour trouver trace d'une clean sheet, c'était au Cents où les Jaune et Noir s'étaient imposés trois buts à rien. Sébastien Flauss n'a gardé ses cages inviolées qu'à trois reprises cette saison.

Coup de froid pour Sébastien Flauss et la défense du Progrès pris deux fois à revers.

Photo: Yann Hellers

8

Le Fola a abandonné deux nouveaux points à domicile samedi contre Canach, ce qui porte à huit le nombre d'unités cédées au stade Emile Mayrisch cette saison. Sans doute rédhibitoire dans la course au titre. Jeff Strasser a dû composer avec une nouvelle paire en charnière centrale: Mahmutovic - Sacras. Maigre consolation, le club eschois est toujours invaincu à domicile. Canach a lui inscrit cinq buts au Fola cette saison!

337

C'est reparti pour une belle série pour le F91 qui n'a plus encaissé depuis 337 minutes. Il reste 111 minutes à tenir pour égaler les 448 minutes, record que détient déjà le champion en titre. La victoire quatre buts à rien contre le Racing samedi a permis à Jonathan Joubert de signer une douzième clean sheet cette saison. Dudelange, c'est enfin onze buts inscrits pour aucun encaissé lors de ces trois derniers matches.