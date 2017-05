(tof). Mondorf ne fait pas de demi-mesure, Dudelange bizarrement perméable à la maison, Rosport sur un nuage, la Jeunesse et ses matches nuls et enfin la fin de l'invincibilité de Julien Weber: retour en chiffres sur la 23e journée de championnat.

0

Avec l'US Mondorf, c'est noir ou blanc selon l'adversaire. Cette saison, le club de la cité thermale ainsi fait le plein contre ses proies préférées: la Jeunesse, le Progrès et Rosport, mais a contrario, il a fait chou blanc contre l'Union Titus Pétange, Strassen et le RM Hamm Benfica qui l'a piégé dimanche (1-2). Vous avez dit «meilleur ennemi»?

2

C'est la première fois de la saison que Dudelange encaisse deux buts à domicile, la seconde fois tous matches confondus après le 2-2 au Fola lors du premier tour. Ironie du sort, c'est la plus mauvaise attaque du championnat, celle de l'US Rumelange, qui a fait trembler à deux reprises les filets de Jonathan Joubert.

4

Impressionnante série pour le Victoria Rosport qui vient de signer une quatrième victoire de rang et semble bien parti pour se maintenir.



5

Après le Fola et Rumelange, la Jeunesse est la reine des matches nuls avec un septième cette saison concédé à Strassen (1-1) ce lundi. Soit un de moins que ses deux voisins. C'est la cinquième fois que les Bianconeri partagent sur le score de un but partout. Premier match nul aussi pour Marc Thomé à la tête du club eschois qui corrige légèrement le tir après un 0 sur 9.

Ken Corral a eu la balle de break au bout du pied. Sans réussite toutefois.

Photo: Serge Daleiden

608

Julien Weber s'est enfin retourné après plus de six cents minutes d'invincibilité. C'est Manu Françoise qui a trompé la vigilance du gardien de but differdangeois en ouvrant le score pour le Fola à la 80e minute dans le choc de dimanche. Julien Weber sera très précisément resté invaincu 608 minutes.