(tof). Strassen et son complexe d'infériorité, le Progrès qui voyage en première classe, Rumelange qui ne marque pas, la Jeunesse au plus bas et un Differdange très imperméable: retour en chiffres sur la vingt-deuxième journée de BGL Ligue.

1

Strassen est-il allergique aux grosses cylindrées ? Le club banlieusard n'a pris qu'un point sur quinze face au «Big Four». C'était face à Differdange à l'issue d'un match épique en début de compétition (4-4). Le FC Una a encaissé trente buts lors de ses huit matches avec ces équipes. Un complexe d'infériorité?

10

Dixième point sur douze possibles pris par le Progrès à l'extérieur depuis la reprise. Le vingtième depuis le début de la compétition. Le club de Niederkorn est bien plus efficace loin de ses bases qu'au stade Jos Haupert où il n'a pris que quatorze points. La victoire à la Jeunesse (0-2) dimanche conforte les Jaune et Noir à la quatrième place.

11

Onzième match sans but marqué pour Rumelange qui occupe la place de barragiste après sa défaite à Differdange (0-2). Avec dix buts inscrits en 22 journées, l'USR présente de loin l'attaque la moins performante de la série.

27

La Jeunesse compte 27 points après 22 journées et se retrouve à la huitième place du championnat après sa défaite contre le Progrès. Un fiasco historique pour la «Vieille Dame». Il faut en effet remonter à la saison 2006-2007 pour trouver trace d'une déroute encore plus cinglante. La Jeunesse avait alors viré en 12e position à la même époque avec 22 points évitant finalement la place de barragiste en fin d'exercice avec une triste neuvième place et 32 unités au compteur.

Giancarlo Pinna et la Jeunesse font pâle figure et occupent une huitième place bien décevante.

Photo: Fernand Konnen

528

Cinquième match consécutif de BGL Ligue sans encaisser pour Differdange et une invincibilité de 528 minutes pour Julien Weber. Le record de Jonathan Joubert est battu. Dudelange avait gardé ses filets inviolés pendant 438 minutes cette saison. Differdange a battu Rumelange deux buts à rien dimanche et conserve ses deux points d'avance sur Dudelange au classement général.