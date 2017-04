(tof). La déprime de l'UNK Käerjéng, la fin de règne de Dudelange, le réveil de Laurent, les matches nuls de Rumelange et la défense de fer de Differdange. Retour en chiffres sur une 21e journée charnière en BGL Ligue.

0

Zéro point sur 15 pour Käerjéng qui se dirige tout droit vers la Promotion d'Honneur. Battu 0-3 par le Titus Pétange, l'UNK n'a plus marqué depuis 204 minutes. C'est la septième fois de la saison que le promu ne trouve pas l'ouverture.

1

Première défaite de la saison pour Dudelange battu un but à rien dans les arrêts de jeu par Differdange dans le choc de la journée.

4

Rémi Laurent a décidément une trajectoire particulière. Muet depuis le match de reprise et son but contre Differdange dans le derby, l'attaquant français du Progrès est le premier joueur de la saison à s'offrir un quadruplé. L'avant-centre de Niederkorn a fait passer un sale moment à la défense de Strassen. Fera-t-il aussi bien que Momar Ndiaye la saison dernière ? Le Sénégalais de la Jeunesse s'était fendu de deux quadruplés avant de partir à Dudelange.

8

Huitième match nul de la saison pour Rumelange qui a sauvé un point in extremis contre le Racing à domicile (1-1). C'est le record en la matière cette saison. Des points glanés ici et là qui ne font pas nécessairement l'affaire de l'USR talonné à un point par le RM Hamm Benfica et Rosport qui refait surface. Rumelange entame son «triptyque de la mort» avec des matches à Differdange, contre le Fola et à Dudelange. Chaud devant !

438

Differdange n'a plus encaissé de but depuis 438 minutes et l'ouverture du score de Ferro (Canach) au Parc des Sports lors de la 17e journée. Il reste dix minutes à tenir au nouveau leader du championnat pour dépasser le record de cette saison détenu par le F91. Une mission à accomplir contre Rumelange dans quinze jours.