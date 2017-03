(DH) - En concédant le match nul à Canach (2-2), sur sa pelouse, le Fola fait la mauvaise opération de la 19e journée de BGL Ligue. Dudelange et Differdange ont assuré et Strassen s'est emparé de la quatrième place.



Premiers en lice ce samedi, les hommes de Jeff Strasser n'ont pu faire mieux que de partager les points avec la Jeunesse Canach et ont ainsi engrangé leur sixième match nul de la saison. Hadji a eu la balle de match au bout du pied mais a buté sur Moreira avant de placer une frappe au dessus du but.



Quelques minutes auparavant, c'est Klapp qui avait remis les deux formations à égalité car les visiteurs ont par deux fois pris les devants. Une première fois par Maquart qui, d'un coup franc à 30 mètres, prenait Hym au dépourvu (40e). Une deuxième fois lorsque qu'une reprise de volée de Ferro avait fait mouche (45e).

Petite consolation, Hadji a inscrit son vingtième but de la saison en transformant un penalty suite à une faute de Seck sur Laterza (42e).

Le Fola a trébuché face à une équipe en quête de maintien, le Progrès n'a pas fait mieux sur la pelouse de Rosport, la lanterne rouge. Le scénario aurait même pu être pire pour Niederkorn. Weirich a pris les visiteurs à froid en ouvrant le score lors des premières soixante secondes. Les hommes de Paolo Amodio ne sont jamais parvenus à revenir au score lors des 45 minutes initiales et l'ex-attaquant international a changé ses batteries après la pause avec les entrées de Bors et Poinsignon à la place de Menaï et Garros. Des changements qui n'ont pas eu un effet immédiat, Valente doublant la mise à la 52e. Le FC Victoria n'obtiendra toutefois pas sa quatrième victoire de la saison, Olivier Thill (82e) et Bors (84e) offrant un point à leurs couleurs.

Le Progrès a pris huit points sur quinze depuis la reprise. Un bilan insuffisant pour conserver la quatrième place du classement car Strassen, vainqueur 3-0 à Mondorf, lui est passé devant. L'UNA a fait la différence en fin de première mi-temps par Edis Agovic (39e) et Jager (41e).

Merci Vandenbroeck

De leur côté Dudelange et Differdange ont poursuivi leur course en tête. Avant l'arrivée toute prochaine de Jacques Muller au Racing, le club de la capitale a logiquement baissé pavillon dans la Forge du Sud. Le leader du championnat s'est imposé sur le score de 4-0 avec des buts signés Pedro (38e), Da Mota (70e et 90e) et Malget (88e).

Dave Turpel, à la lutte, avec Giuliano Jackson, est resté muet ce samedi.

Photo: Ben Majerus

Le RM Hamm Benfica s'est défendu bec et ongles dans la Cité du Fer mais le club entraîné par Pascal Carzaniga a finalement pris les trois points grâce à Vandenbroeck (67e) une nouvelle fois décisif pour sa formation. Weber, lui aussi, s'est montré prépondérant en toute fin de match devant Schneider (88e).

Après sa défaite à Canach (1-3), le week-end dernier, Rumelange n'est pas parvenu à prendre le meilleur sur le Titus Pétange qui est reparti avec un point au terme du seul match sans but de ce samedi.

Les résultats

Fola - Canach 2-2

Rosport - Progrès 2-2

Dudelange - Racing 4-0

Differdange - RM Hamm Benfica 1-0

Rumelange - Titus Pétange 0-0

Mondorf - Strassen 0-3

Ce dimanche à 16h:

Käerjéng - Jeunesse

Joël Pedro a fait sauter le verrou du Racing pour conduire le F91 a un large succès.



Le classement

1. Dudelange 47 points

2. Differdange 46

3. Fola 42

4. Strassen 29

5. Progrès 28

6. Union Titus Pétange 25

7. Jeunesse (-1) 24

8. Mondorf 24

9. Racing 20

10. RM Hamm Benfica 18

11. Canach 18

12. Rumelange 18

13. Käerjéng (-1) 16

14. Rosport 13