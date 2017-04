(DH) - Fin de saison palpitante en BGL Ligue où la quasi totalité des équipes sont concernées à une poignée de journées du terme de la compétition. Course au titre, lutte contre la relégation et plus que jamais duel pour la quatrième place qui, depuis les qualifications du Fola et de Dudelange pour la finale de la Coupe de Luxembourg, en semaine, est synonyme de participation à la Coupe d'Europe.

Le Fola justement ne s'était pas résigné à observer de loin le bras de de fer entre Differdange et le F91. Tous les espoirs lui étaient encore permis à condition de mettre le leader à la raison. C'était chose faite à 17h42 ce dimanche. Mais trois minutes plus tard, Hamzaoui remettait les deux formations à égalité et amenuisait encore le mince espoir des locaux de ravir le titre en fin de saison.

Le club doyen avait pourtant réussi le tour de force d'ouvrir le score en étant réduit à dix dans le dernier quart d'heure après l'expulsion de Kirch (carton jaune-rouge). Ce but, l'équipe de Jeff Strasser le doit à son homme en forme, Françoise, qui lancé en profondeur, a pris la charnière centrale differdangeoise de vitesse pour ajuster Weber d'une frappe croisée. Le numéro 11 se rappelle ainsi aux bons souvenirs du F91, son ancien club, puisqu'il lui permet de reprendre les commandes grâce à un goal average supérieur (+46 contre +33 pour le FCD03).

Ce point pris contre Differdange est mérité dans l'ensemble puisque les locaux se sont procurés les meilleures occasions comme ce duel perdu par Dallevedove face à Weber (28e). Si, côté visiteurs, Luisi s'est montré sous son meilleur jour, Er Rafik n'a pas eu l'occasion de se mettre en évidence. Gerson Rodrigues non plus puisqu'il est resté cantonné dans la tribune, une décision prise par le club alors que plusieurs scouts, dont celui du FC Malines, étaient venus le superviser.

«Je me félicite du point pris sur la pelouse d'une belle équipe du Fola. Nous avons certes été accrochés mais ce n'est pas en faisant match nul contre le Fola qu'on perd un championnat», commentait Pascal Carzaniga à la fin de la rencontre. «J'ai aimé le comportement de tous mes joueurs, ils n'ont rien lâcher. Bettmer et May ne sont pas rentrés mais ils ont fait part d'une mentalité exemplaire en encourageant leurs partenaires. Nous sommes toujours en course pour remporter ce titre.»

Mehdi Kirch. ici face à Yannick Bastos, a été expulsé juste avant le dernier quart d'heure pour un deuxième carton jaune.

Photo: Fabrizio Munisso

Fola - Differdange 1-1

Satde Emile Mayrisch, bonne pelouse, arbitrage de M. Krueger assisté par MM. Da Costa et Becker, 712 spectateurs. Mi-temps: 0-0.

Evolution du score: 1-0 Françoise (80e), 1-1 Hamzaoui (90+2).

Corners: Fola (2+4); Differdange (3+3).

Cartons jaunes: Kirch (55e, faute sur Bastos) et Cvetkovic (71e, jeu dangereux) pour le Fola; Fleurival (60e, antijeu), Holter (74e, faute sur Kirch) et Jänisch (75e, faute sur Françoise).

Carton jaune-rouge: Kirch (74e, simulation).

FOLA (4-2-3-1): Hym; Klein, Mahmutovic, Sacras, Kirch; Souto (cap), Muharemovic; Klapp (70e Cvetkovic), Dallevedove (88e Camerling), Françoise; Bensi (86e Bechtold).

Joueurs non utilisés: Cabral et Lopes.

Absents: Hadji, Laterza, Martino, Bernard (blessés), Theis, Lacroix, Peiffer (choix de l'entraîneur), G. Rodrigues (mise à l'écart).

Entraîneur: Jeff Strasser.

DIFFERDANGE (4-3-3): Weber; Franzoni, Vandenbroeck, Siebenaler, Jänisch (cap) (82e A. Rodrigues); Fleurival, Caron (65e Hamzaoui), Holter; Bastos (68e Yéyé), Er Rafik, Luisi.

Joueurs non utilisés: May et Bettmer.

Absents: Ribeiro, Lascak, Almeida (blessés), Schaab, Bukvic, Sinani (choix de l'entraîneur).

Entraîneur: Pascal Carzaniga.

Le Racing n'a pas tremblé

Le match nul concédé par Differdange face au Fola fait bien entendu les affaires de Dudelange qui recevra ce même Fola lors de la 25e journée de championnat. En attendant le F91 a fait le nécessaire en dominant Rumelange sur le score de 3-2.

Surpris par Rumelange (Gomes, 8e), le F91 a mis vingt minutes pour recoller au score par l'intermédiaire de Stolz, déjà auteur d'un doublé en Coupe contre l'US Esch jeudi soir. Les hommes de Dino Toppmöller ont repris l'avantage dès le retour des vestiaires, par Turpel. Ibrahimovic a corsé l'addition (56e) mais Dragovic, en transformant un penalty (63e), a fait planer le doute.

Tenu en échec par Canach, vendredi sur sa pelouse, le Progrès pouvait voir le Titus Pétange revenir sur ses talons avant leur confrontation directe dimanche prochain. Mais la mission des hommes de Manuel Correia ne s'annonçait pas aisée chez une formation de Rosport transfigurée ces dernières semaines (10 points sur 12 possibles).

Et les Rouges de la Sûre ont une nouvelle fois surpris en engrangeant la totalité de l'enjeu (3-1). Karapetian n'a pas marqué mais Weirich (2 buts) et Valente se sont chargés de rassurer définitivement les siens.

Le stade Um Dribbel abritait le match de la peur de cette étape du championnat. En cas de succès face au Racing, l'équipe de Dan Theis pouvait faire coup double: quitter la place de lanterne rouge en dépassant son adversaire au classement. L'UNK n'a pa su saisir sa chance en étant largement dominé par l'équipe de Jacques Muller. Les buts des visiteurs ont été inscrits par Jahier, Shala et Sinani.



Mondorf a lâché du lest le week-end dernier mais restait dans la course à l'Europe. Pour continuer à y croire, les Verts de la cité thermale devaient impérativement enfoncer une formation du RM Hamm Benfica qui a dernièrement cédé face à des concurrents directs et qui n'a plus gagné depuis le 25 février (2-1 à Pétange). Les Aigles ont inversé une tendance fâcheuse et se sont imposés 2-1 grâce à Teixeira dans le temps additionnel. Le RMHB est désormais onzième à deux points du Racing, dixième.

Le match entre Strassen (7e) et la Jeunesse (8e), qui se joue ce lundi, semble de prime abord équilibré. A l'aller, un score de 1-1 avait sanctionné les débats.

Les résultats

Dudelange - Rumelange 3-2

Käerjéng - Racing 0-3

Mondorf - RM Hamm Benfica 1-2

Fola - Differdange 1-1

Rosport - Titus Pétange 3-1

Joué vendredi

Progrès - Canach 2-2



Ce lundi à 16h:

Jeunesse - Strassen

La 24e journée

Samedi à 18h

Racing - Mondorf

Dimanche à 16h:

Differdange - Käerjéng

Titus Pétange - Progrès

RM Hamm Benfica - Rosport

Rumelange - Fola

Canach - Strassen

Dimanche à 19h:

Jeunesse - Dudelange