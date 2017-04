(DH) - Dudelange et Differdange vainqueurs, les clubs eschois en difficulté, le bas de tableau en effervescence: voici les principaux enseignements de la 20e journée de BGL Ligue.

A Niederkorn, le leader dudelangeois s'est montré entreprenant et a logiquement été récompensé en fin de rencontre. Mais si Turpel avait donné un avantage logique aux siens, juste avant la pause, le Progrès a joué avec ses atouts et égalisé par l'intermédiaire de Sébastien Thill (71e). Flauss s'est montré magistral dans son but, mais Pokar a eu le dernier mot. S'il a manqué la transformation d'un penalty (77e), il n'a pas manqué de réussite quand sa frappe a été repoussée par le dos de Poinsignon avant de tromper le portier niederkornois.

C'était la journée des cadeaux au Verlorenkost. Differdange n'a pas eu à trop s'employer pour empocher la mise avant le rendez-vous au sommet, dimanche prochain, au stade Jos Nosbaum. En inscrivant rapidement un but contre son camp, suite à un coup franc de Hamzaoui, Jackson a placé le FCD03 sur orbite (2e). Holter, qui a profité des largesses des locaux en seconde période, a doublé la mise avant que Danel Sinani ne rentre plus tôt que prévu aux vestiaires suite à un carton rouge (84e).

Danel Sinani (Racing) ià la lutte avec David Fleurival (FCD03). Le jeune milieu de terrain ne finira pas la rencontre.

Photo: Ben Majerus

Les hommes de la capitale, désormais coaché par Jacques Muller, concèdent ainsi leur douzième défaite de la saison et flirte désormais dangereusement avec la zone rouge. Car en bas de tableau, personne n'a abdiqué. A commencer par Canach à qui la trêve hivernale a fait le plus grand bien. Et ce n'est pas la mini-trêve internationale qui a brisé son élan. Après le point pris au Fola (2-2), les partenaires de Mickaël Negi ont écarté Käerjéng (2-0), un concurrent direct pour le maintien.

La formation de Patrick Maurer, convalescent actuellement, ont pris l'avantage par Dervisevic (10e) et c'est son fils Tom qui a terminé le travail (90+2). Canach remonte ainsi à la neuvième place avec 21 points... un de mieux que le Racing.

Mondorf s'impose à la Frontière

Cinq équipes qui ambitionnent la quatrième place se tiennent en deux points. Strassen, avec des résultats qui auraient pu lui être favorables, avait l'occasion de faire le trou. Occasion manquée. Rosport en voulait davantage et s'est imposé 2-0. Karapetian n'a pas marqué mais a servi Kasel pour le premier but de la saison de l'attaquant allemand (39e). C'est Steinbach qui a doublé la mise après l'heure de jeu. Le Victoria revient à la hauteur de l'UNK mais conserve la lanterne rouge à la différence de but.

Mario Pokar a offert la victoire au F91 sur une frappe heureuse en fin de rencontre à Niederkorn.

Photo: Ben Majerus

A trois unités devant ces deux formations (16 points), le RM Hamm Benfica et Rumelange ont partagé les points (0-0). Les Rumelangeois recevront le Racing dimanche et les hommes de Dan Santos s'en iront au stade Mayrisch.

Du côté du Fola, c'est la soupe à la grimace. Incapable de battre Canach avant la trêve internationale, les hommes de Jeff Strasser ont difficilement pris un point du côté de Pétange grâce à Françoise (1-1). Ils devront vraisemblablement se contenter de la troisième place du championnat et reporter leurs ambitions sur la Coupe de Luxembourg avec la réception de Rosport, en quart de finale. Le Titus, quant à lui, est toujours dans la course à un éventuel accessit européen tout comme Mondorf.

L'équipe d'Arno Bonvini est allée donner une leçon d'efficacité à la Jeunesse en s'imposant à la Frontière 3-1, des buts signés C. Soares, Ketlas et Yao.

La 21e journée pourrait apporter un éclairage nouveau à tous les étages du classement.

Les résultats de la 20e journée

Progrès - Dudelange 1-2

Strassen - Rosport 0-2

Jeunesse - Mondorf 1-3

Canach - Käerjéng 2-0

Titus Pétange - Fola 1-1

RM Hamm Benfica - Rumelange 0-0

Racing - Differdange 0-2

La 21e journée

Dimanche à 16h

Dudelange - Differdange

Rosport - Jeunesse

Fola - RM Hamm Benfica

Rumelange - Racing

Progrès - Strassen

Käerjéng - Titus Pétange

Mondorf - Canach