Victoire dans le second choc de la seizième journée de BGL Ligue pour les hommes de Carlo Weis sur la plus petite des marges (1-0). Un succès contre une grosse écurie du championnat attendu depuis longtemps du côté de la Frontière. Stumpf a inscrit le seul but de la rencontre.

Par Thibaut Goetz



Le match. La partie démarre avec une belle séquence collective de la Jeunesse, initiée par un débordement de Kyereh sur l'aile gauche. Stumpf hérite du ballon à l'entrée de la surface, sa frappe enroulée passe de peu à côté (8e). Differdange réagit avec Er Rafik. Sur une passe de Fleurival l'avant-centre differdangeois croise trop sa tentative (13e).



La Jeunesse réalise un bon début de match et voit ses efforts récompensés par un but de Stumpf. Oublié au second poteau sur un centre de Martins, il réalise le geste parfait pour placer sa volée dans le petit filet de Weber (1-0, 15e). L'équipe alignée par Carlo Weis fait preuve d'agressivité dans les duels et se montre également très compacte.



Kyereh lance Todorovic sur l'aile gauche, mais le latéral ne trouve pas le cadre (24e). Sur un corner pour les visiteurs, l'habituel Vandenbroeck saute plus haut que tout le monde mais sa tentative échoue sur le montant d'Oberweis (39e).



Le FCD03 en manque d'efficacité



La deuxième période est nettement plus à l'avantage du FCD03. May se faufile dans l'arrière-garde bianconero après un bon travail d'Hamzaoui et d'Er Rafik mais Oberweis anticipe bien et intervient (56e). À l'heure de jeu Pascal Carzaniga choisit de faire entrer du sang neuf, Bettmer et Holter remplacent May et Caron. Et la Jeunesse est ensuite toute proche de signer le 2-0 sur sa première occasion de la deuxième période; sur un corner de Pinna, Kühne oblige Weber à une parade sur sa ligne (74e).



Le dernier quart d'heure est long pour une Jeunesse qui court après le ballon, mais qui tient enfin un résultat contre une équipe du Top 3 du championnat!



La note. 13/20. Une première mi-temps rythmée malgré le peu d'occasions franches. Une Jeunesse agressive dans le bon sens du terme. Une deuxième mi-temps quasiment à sens unique à l'avantage de Differdange.



Le fait du match. Differdange a pourtant eu les occasions mais a manqué cruellement de réalisme contrairement à ses habitudes.



L'homme du match. Patrick Stumpf. Superbe réalisation de l'attaquant allemand qui permet à son équipe de remporter un derby qui lui échappait depuis longtemps.



ILS ONT DIT

Milos Todorovic: "Cela faisait longtemps que l'on avait pas battu un Top 3! On a mérité même si on a eu plus de difficultés en deuxième période mais on a réussi à garder le résultat."



Carlo Weis: "Il y a quelques années que la Jeunesse n'avait pas remporté ce genre de match, vous même n'arrivez pas à retrouver la statistique. Il faut féliciter l'équipe ils ont été très malins tactiquement et il fallait jouer exactement comme ça contre Differdange."



Marvin Martins prend de la hauteur pour donner de l'air à la Jeunesse. Elle en avait bien besoin.

Photo: Fernand Konnen

Jeunesse - Differdange 1-0



Stade de la Frontière, pelouse en bon état, arbitrage de M. Kopriwa, assisté de MM. Ries et Da Costa. 1.414 pectateurs payants. Mi-temps: 1-0.



Le but: 1-0 Stumpf (15e).

Corners: 1 (0+1) pour la Jeunesse, 9 (5+4) pour Differdange.

Cartons jaunes: Oberweis (44e, gain de temps), Pinna (86e, faute sur Franzoni) et Sardarian (87e, faute sur Jänisch) à la Jeunesse; Holter (69e, faute sur Mertinitz) et Vandenbroeck (77e, faute sur Kühne) à Differdange.

JEUNESSE: Oberweis (cap.); B.Soares (55ePinna), Delgado, Kühne, Todorovic; Martins, Peters; D.Soares, Mertinitz (71e Corral), Kyereh (83e Sardarian); Stumpf.



Joueurs non-utilisés: Westermann et Portier.

Entraîneur: Carlo Weis.

DIFFERDANGE: Weber; Franzoni, Siebenaler (77e Lascak), Vandenbroeck, Jänisch; Fleurival, May (cap.) (63e Holter); Caron (63e Bettmer), Hamzaoui, Almeida; Er Rafik.



Joueurs non-utilisés: Schaab et Bastos.

Entraîneur: Pascal Carzaniga.