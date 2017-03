Le Progrès a connu une zone de turbulence avant une trêve internationale qui a dû permettre à Niederkorn, toujours postulant à la quatrième place, de se remettre dans le sens de la marche. La venue du leader dudelangeois, dimanche, apportera une première réponse. Le point avec l'expérimenté Ismaël Bouzid.



Propos recueillis par Didier Hiégel

Niederkorn a perdu sa quatrième place au classement en ne prenant que huit points sur quinze depuis la reprise du championnat. Vous êtes capables de tenir le Fola en échec mais aussi de perdre à domicile contre Mondorf et ne prendre qu'un point à Rosport: Ismaël, comment expliquez-vous cette inconstance?

Nous avons repris cette deuxième partie de championnat avec beaucoup d'envie et d'ambition, mais c'est vrai que la défaite enregistrée face à Mondorf et ce nul à Rosport nous pénalisent et démontrent que nous n'avons pas trouvé un certain équilibre qui doit nous permettre d'enchainer et d'être plus réguliers au niveau des résultats sur le long terme.



Quelles sont les raisons de ce manque d'équilibre?

Nous avons, d'une part, été perturbés par des problèmes d'effectif, des joueurs absents pour cause de blessure ou de suspension. Une situation pas toujours facile à gérer lorsqu'on est le Progrès Niederkorn.

Et d'autre part?

Je ne suis qu'un joueur de l'effectif, d'expérience certes, mais c'est le coach qui est le mieux à même de faire ce bilan. C'est lui le commandant de bord qui peut faire l'analyse et apporter des réponses. En tant qu'ex-capitaine et joueur d'expérience, je peux apporter ma contribution et faire mon possible pour aider mon club, un club au sein duquel je m'investis depuis maintenant presque deux saisons et demie. (Le vainqueur de la Coupe Gambardella, avec Metz en 2001, de la Coupe d'Algérie, avec le MC Alger en 2006, et champion de Turquie avec Galatasaray, en 2008, est aussi l'entraîneur des Juniors demi-finalistes de la Coupe du Prince).

La trêve internationale vous a-t-elle permis de faire des ajustements?

Avant cette trêve, nous sommes restés sur un match difficile à Rosport (2-2). D'après mon expérience, j'estime qu'une telle trêve bénéficie généralement aux équipes qui justement n'ont pas eu les résultats escomptés. A contrario, elle peut s'avérer négative pour des équipes qui restaient sur de bonnes performances. Nous en avons fait l'expérience l'année passée, nous étions alors dans une spirale positive et la trêve internationale avait brisé notre élan et nous avait fait perdre le rythme.



Dans le cas présent, elle nous a fait du bien, elle nous a permis de couper avec cette contre-performance, de nous ressourcer mentalement et physiquement. Chacun, de son côté, a pu faire le point, réfléchir à ce qui va ou ne va pas pour remettre le bleu de chauffe et repartir du bon pied.



Je suis de nature optimiste et je crois en nous. J'ai aussi toute confiance dans les jeunes qui arrivent, Joao Machado, un excellent gardien, ou encore Valerio Barbaro ou Ricky Borges. Ils représentent le futur du club.



«Augmenter la densité en zone de finition»

A ce stade du championnat, la venue de Dudelange apparait comme capitale pour le Progrès. Le pensez-vous aussi?

Mon point de vue est différent, car pour moi tous les matches ont une importance capitale étant donné que la lutte pour le gain de la quatrième place va être très très serrée avec Strassen, la Jeunesse et le Titus - Mondorf peut également revenir dans la course -. Tous les points seront décisifs et je n'apprendrai rien à personne en disant qu'un titre ou une place européenne se gagnent ou se perdent contre les équipes du milieu ou du bas de classement. Il n'y a pas de match facile en BGL Ligue.



Ce dimanche, c'est Dudelange, il y a des points à prendre et lorsqu'on a l'ambition de s'emparer d'un passeport européen on ne doit avoir peur de personne. Par le passé, nous avons toujours su mettre cette équipe en difficulté.

Les matches contre les grosses pointures du championnat ne sont-ils pas paradoxalement les plus faciles à aborder pour vous?

Individuellement, j'essaye d'avoir la même motivation quel que soit l'adversaire. Collectivement, c'est peut-être exact, du moins au niveau de la concentration quand on se dit: «Aujourd'hui c'est le F91! Et ça va être difficile, il faut donc que je sois d'entrée dans le match.»

Quelle analyse faites-vous du leader du championnat?

L'analyse est simple: c'est une équipe qui va avoir la possession du ballon. Il faut lui laisser cette possession mais dans une zone qui n'est pas dangereuse, ce que j'appelle la zone verte, à trente, quarante mètres de notre but. En reconversion défensive, il nous faudra rétrécir les espaces en deçà de cette limite et augmenter la densité de joueurs en zone de finition. Il nous faudra aussi jouer les interceptions et les contrer sur des reconversions offensives très rapides. C'est à ce niveau que nous pouvons leur faire mal. Nous savons aussi que nous pouvons marquer à tous moments sur des phases arrêtées.