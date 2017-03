Dixième du classement et à trois points de la cinquième place avant la trêve hivernale, l'US Rumelange est désormais sur un siège éjectable (13e) avant la 17e journée de championnat. Tentative d'explication avec Fatih Sahin qui nous offre par la même occasion ses pronostics pour dimanche.



Propos recueillis par Didier Hiégel

Votre équipe de Rumelange a subi trois revers en trois sorties depuis le mois de février et vous voilà treizièmes du classement et relégables. Comment expliquez-vous cette reprise si laborieuse?

Nous avons réalisé de bons matches mais la réussite n'a pas été au rendez-vous, notamment sur le plan offensif. Pour ce qui est du match à Rosport (2-4), nous sommes passés au côté du sujet. Après l'expulsion d'un de leur joueur (41e Poloshenko) et après l'égalisation (1-1 Diallo, 42e), nous avons sans doute pensé que le match serait facile en seconde période. Nous avons gagné le match avant de jouer les 45 dernières minutes. Dans les vestiaires, nous nous étions pourtant dit qu'il fallait faire attention et rester dans le match. Mais nous ne sommes pas parvenus à revenir dans cette rencontre et, au final, nous perdons face à une équipe réduite à dix.



Contre le Progrès (1-3), nous effectuons un très bon match. Nous revenons à égalité immédiatement après l'ouverture du score (I. Cabral, 45+1), nous avons ensuite la possibilité de mener au score mais nous manquons la transformation d'un penalty (51e Diallo a échoué devant Flauss). Le foot, c'est comme ça, ça ne tourne pas toujours comme on voudrait. A Strassen (0-2), nous leur sommes supérieurs en première période, nous avons les occasions mais nous ne parvenons pas à conclure.



On dit toujours qu'on joue bien, mais au final on ne prend pas de point. Le beau jeu ne nous apporte rien. C'est une question de chance, mais psychologiquement c'est difficile d'avoir repris la compétition avec trois défaites.



Que devez-vous faire pour remonter la pente?

Je ne me fais pas trop de soucis avec les forts caractères que nous avons au sein du groupe. Au niveau du classement, nous ne sommes clairement pas à notre place.

Pourtant, au regard des chiffres, vous possédez la plus mauvaise attaque (13 buts inscrits) et la plus mauvaise défense avec Rosport (33 buts encaissés) . C'est une situation inquiétante...

Effectivement! Devons le but nous n'avons pas une efficacité terrible. Si je prends mon cas personnel, j'essaye de donner le maximum, mais l'efficacité offensive d'une équipe ne dépend pas uniquement de ses attaquants . C'est aussi le cas au niveau de l'efficacité défensive. Il nous faut tous être concernés par ces deux aspects. Il ne reste plus tant de matches que ça, il est grand temps de se réveiller!



La Jeunesse, Canach et Pétange sont prochainement à votre programme. Comment voyez-vous ce duel face aux Eschois?

Avec leur entraîneur défensif, je ne sais pas trop de quelle manière ils vont aborder cette rencontre. Mais, logiquement, contre nous ils devraient avoir une organisation plus offensive. Quant à nous, tous les matches sont très importants. Nous en avons parlé dans le vestiaire, nous savons ce que nous avons à faire: se battre et prendre des points... et j'espère que la roue va tourner et que la chance va revenir de notre côté. J'ai assez d'expérience pour savoir que des périodes noires comme celle-ci existent mais il suffit aussi d'une victoire ou d'un bon match nul pour que tout s'enchaine ensuite favorablement.



Vous vous contenteriez d'un point contre la Jeunesse?

On veut toujours gagner... mais, au niveau psychologique, un point nous ferait déjà le plus grand bien pour aborder plus sereinement Canach et le Titus.



Les pronos de Fatih Sahin

Dimanche à 16h



Dudelange - RM Hamm Benfica 3-1



Mondorf - Rosport 1-0



Differdange - Canach 3-0



Rumelange - Jeunesse 2-1



Käerjéng - Progrès 1-2



Fola - Strassen 2-0



RFCUL - Titus Pétange 0-0