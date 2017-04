Incroyable dénouement dans le choc du jour! Omar Er Rafik a fait sauter le verrou dans les arrêts de jeu pour infliger à Dudelange sa première défaite de la saison et donner les trois points et la pole position à Differdange à cinq journées de la fin.

Par Christophe Nadin



Le match. Il avait fallu une petite dizaine de minutes à Serge Aurier pour se changer sur le banc de touche du PSG il y a quelques semaines. Il en a fallu cinq de plus à Dudelange pour troquer ses chaussons de ballerine pour des montures plus lourdes.



Peu habitué à se faire bousculer, le F91 s'est fait rentrer dedans ce dimanche au stade Jos Nosbaum. Agressif, Differdange n'a cependant pas trouvé la bonne distance pour mettre en danger Joubert au cours d'un premier acte pollué par des déchets dans les relances.

Une fois en place, Dudelange a avancé ses pions, jouant à plein sur l'effet de surprise avec des électrons libres à foison. Pedro et Pokar ont notamment enfilé le costume avec l'action la plus dangereuse des 45 premières minutes à mettre à l'actif de l'Allemand. Sa demi-volée délivrée d'une bonne vingtaine de mètres surmontait la cage de Weber.

C'était tout. Une demi-occasion franche. Et un quart pour Differdange avec un peu plus tôt une frappe de Holter sans danger pour Joubert.

La partie d'échecs se poursuivait après la pause avec un quart d'heure plutôt à l'avantage du F91 avant que le combat ne change d'âme. Mais il fallait le dire du bout des lèvres. L'entrée en jeu de Luisi a tonifié Differdange, mais le peu de justesse dans le jeu de Yéyé a fait avorter plusieurs actions amorcées sur la gauche.

Les deux équipes s'avançaient vers un match nul comme lors de la première manche lorsqu'un centre de Hamzaoui était dévié. Le ballon retombait dans le périmètre d'Er Rafik dont le retourné peu académique finissait dans les buts de Joubert.

Differdange ne méritait pas de gagner, mais Dudelange non plus tant cette rencontre au sommet a déçu.



L'homme du match. On se doutait un peu qu'on ne le verrait pas beaucoup mais qu'un seul ballon lui suffirait pour faire la différence. Bingo pour Omar Er Rafik! Muselé pendant tout le match par Schnell et Prempeh, le meilleur buteur differdangeois a inscrit son seizième but de la saison. D'une importance capitale!



Le fait du match. Quand les deux meilleures défenses du pays s'affrontent, on ne s'étonnait pas de s'avancer vers un 0-0. Mais au-delà du score, c'est le peu d'occasions concédées qui interpellait. Il fallait un sniper pour trouver la faille...



Dudelange - Differdange 0-1



Stade Jos Nosbaum, pelouse en bon état, arbitrage de M. Kopriwa assisté par MM. Kricen et Hansen, 1.251 spectateurs payants. Mi-temps: 0-0.



Le but: 0-1 Er Rafik (90+3).



Corners: 3 (1+2) pour Dudelange; 1 (0+1) pour Differdange.



Cartons jaunes: Pokar (80e, charge dans le dos) au F91; Holter (42e, tacle sur Turpel), Luisi (87e) et May (90e, accroche Stolz) à Differdange.



DUDELANGE: Joubert (cap.); Dikaba, Schnell, Prempeh, Laurienté; Cruz; Pokar (90+1 Malget), Pedro (66e Jordanov); Stolz, Turpel, Da Mota (85e Ibrahimovic).

Joueurs non alignés: C. De Sousa et Frising.

Entraîneur: Dino Toppmöller.

DIFFERDANGE: Weber; Franzoni, Vandenbroeck, Siebenaler, Jänisch (cap.); Holter (74e May), Fleurival, Hamzaoui; Caron (60e Luisi), Er Rafik, Almeida (22e Yéyé).

Joueurs non alignés: Bettmer et Rodrigues.

Entraîneur: Pascal Carzaniga.