Le FCD03 avait mis la pression sur le F91 cet après-midi en corrigeant Kaërjéng (6-2), mais ce sont bien les Dudelangeois qui figurent en tête du championnat après cette antépénultième journée grâce à leur victoire sur le terrain de la Jeunesse (0-3).



Par Thibaut Goetz



Le match. Rencontre à la saveur forcément particulière pour Marc Oberweis puisque le gardien de la Jeunesse tirera définitivement sa révérence après ce match face à Dudelange. Entré sur le terrain avec ses deux enfants, le portier a été mis à l’honneur par son club mais aussi par les Dudelangeois au travers de son confrère Jonathan Joubert.

Malheureusement pour «Obi» le début de match va mal tourner pour les siens. Après avoir détourné un premier danger sur une tête de Dikaba, Oberweis doit s’incliner sur un penalty de Turpel consécutif à une faute dans la surface de Sardarian sur ce même Dikaba (0-1, 5e). La Jeunesse souffre et voit peu le ballon devant la maîtrise technique affichée par le F91.

Un coup franc rapidement joué prend ensuite de court la défense bianconera. Pokar transmet à Da Mota qui centre pour Turpel, c’est dégagé sur la ligne par un Martins très précieux depuis le coup d’envoi.



Juste avant la pause Dudelange enfonce le clou, Pokar d’un superbe service côté droit trouve un Turpel dont la volée ne laisse aucune chance à Oberweis (0-2, 45e). Seule ombre au tableau dans cette première période pour Dudelange, la sortie sur blessure de Malget remplacé par l’ancien de la Frontière, Sanel Ibrahimovic.

Turpel passeur décisif

Avant l’heure de jeu un «Ibra» très en jambes va adresser une passe merveilleuse pour Turpel, qui remise pour Stolz dans l’axe, l’Allemand triple la mise (0-3, 54e). Un autre ancien bianconero entre en jeu pour la dernière demi-heure, Momar Ndiaye supplée Stolz. Stumpf tente bien de sauver l’honneur mais sa frappe enroulée ne fait qu’effleurer la barre transversale (70e).

Les dernières minutes sont anecdotiques, Dudelange tentera bien d’inscrire un quatrième but et Turpel un triplé, mais sans succès.

La note. 13/20. Nette domination dudelangeoise en première partie avec une Jeunesse qui ne s'est procurée aucune occasion. Même scénario en deuxième mi-temps avec un F91 qui ne baisse pas le pied.

Le fait du match. Sardarian peut s'en vouloir. Dès la cinquième minute l'Eschois aura mis les siens dans de sales draps en allant tacler maladroitement un Dikaba pourtant dos au but et aucunement source de danger. Le pire scénario qui pouvait se dessiner pour la Jeunesse.

L'homme du match. Dave Turpel. Un doublé et une passe décisive pour l’international. Un penalty, une reprise de volée, et une bonne dose d’altruisme sur le troisième but du F91, il y en avait pour tous les goûts.

Marc Oberweis rêvait sans doute d'une meilleure sortie...

Photo: Ben Majerus

Jeunesse - Dudelange 0-3

Stade de la Frontière, pelouse en bon état, arbitrage de M. Vivas assisté de MM. Da Costa et Marcos. 740 spectateurs payants. Mi-temps : 0-2.

Evolution du score: 0-1 Turpel (5e, s.p.), 0-2 Turpel (45e), 0-3 Stolz (54e).

Corners: 3 (3+0) pour la Jeunesse, 6 (4+2) pour le F91.

Cartons jaunes: Mélisse (15e, faute sur Martins), Pokar (68e, faute sur Stumpf), N’Diaye (85e, faute sur Oberweis) pour Dudelange.

JEUNESSE: Oberweis (cap.); Martins, Delgado, Kühne (80e Manzetti), Lapierre; Sardarian (55e Deidda), Peters, Todorovic, Soares, Corral (70e Kyereh); Stumpf.

Joueur non-utilisé: Devas.

Entraîneur: Marc Thomé.

DUDELANGE: Joubert (cap.); Malget (42e Ibrahimovic), Schnell, Prempeh, Mélisse; Dikaba, Cruz; Pokar, Stolz (62e Ndiaye), Da Mota (80e Couto); Turpel.

Joueurs non-utilisés: Laurienté et Frising.

Entraîneur: Dino Toppmöller

Ashot Sardaryan commet l'irréparable sur Rodrigue Dikaba. Penalty pour Dudelange.

Photo: Ben Majerus

Ils ont dit

David Soares (Jeunesse): "On était loin dans les duels c'était dur. La huitième place c'est pas normal pour la Jeunesse, on joue presque le maintien. Il faut essayer de bien terminer pour faire plaisir à nos supporters qui sont toujours là."



Rodrigue Dikaba (Dudelange): "Il faut toujours être concentré dans ce genre de match. La victoire de Differdange nous avait mis une pression positive, au final on marque d'entrée ça nous permet de bien rentrer dans le match et puis on ne prend pas de but c'est toujours positif."