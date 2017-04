La 21e journée de BGL Ligue a été fertile en rebondissements. En haut du classement, Differdange s'en est allé ravir le leadership à Dudelange alors qu'en bas du tableau Rosport quitte la dernière place.

Par Didier Hiégel



Le match au sommet de la 21e journée de BGL Ligue, qui opposait le leader dudelangeois à son dauphin differdangeois, a tenu en haleine les 1.200 spectateurs présents au stade Jos Nosbaum. C'est Er Rafik, que l'on annonce avec insistance du côté de la Forge du Sud cet été, qui a fait pencher la balance en faveur des siens dans le temps additionnel.

Le F91 concède ainsi sa première défaite de la saison, une défaite lourde de conséquences pour la troupe de Dino Toppmöller, à cinq journées du terme du championnat, si la formation de Pascal Carzaniga se montre intraitable.



Les deux équipes n'auront pas le temps de savourer ou de douter qu'elles seront à nouveau aux prises lors des quarts de finale de la Coupe de Luxembourg, samedi (18h) à Differdange.



Jonathan Joubert ne peut s'interposer, Omar Er Rafik trouve l'ouverture et Differdange s'impose 1-0.

Photo: Fabrizio Munisso

Le Fola, troisième, a dû s'employer pour se débarrasser du RM Hamm Benfica. Françoise a d'abord profité d'un cadeau du gardien Dany Rodrigues pour ouvrir le score mais les Aigles de Dan Santos ont regagné les vestiaires sur le score de 1-1, un but de Martins inscrit à dix minutes de la pause. Sans Bensi, blessé, le club doyen a repris l'avantage suite à un joli but de Gerson Rodrigues (55e). Cet avantage n'a pas tenu jusqu'au dernier quart puisque Bertino Cabral ajustait Hym à la 71e. La délivrance est venue de Camerling (3-2, 83e) qui avait pris la place de Klapp (75e).

Derrière les Eschois, le Progrès a écarté Strassen, un concurrent direct à la quatrième place. Laurent, auteur de quatre buts, a fait parler la poudre pour balayer l'UNA sur la marque de 5-1.

Ezequiel Cabral, Yao et D'Alessandro, face à Canach, ont permis à Mondorf de tenir le rythme et de rester à un point de Niederkorn.

Aleksandre Karapetian et le FC Victoria Rosport sont toujours vivants.Ils ont battu la Jeunesse et ont quitté la dernière place du classement.

Photo: Yann Hellers

Le Victoria veut y croire



Sur la pelouse du terrain du Camping, la Jeunesse a eu par trois fois l'occasion de prendre les devants, de la 24e à la 27e minute, mais Stumpf et les hommes de Marc Thomé n'ont pas saisi leur chance. Et comme en pareille occasion, c'est l'adversaire qui en a profité pour prendre les devants, Karapetian mystifiant Oberweis à la 35e minute.

La lanterne rouge, avant cette étape du championnat, a d'abord été sauvée par Bürger, son gardien, qui s'est interposé devant Deidda (55e), avant de doubler la mise par Weirich trois minutes plus tard, Karapetian étant à nouveau à l'origine de cette réalisation. Todorovic a réduit l'avance des locaux (62e) mais les Bianconeri n'ont pu revenir à parité.



En s'imposant pour la cinquième fois de la saison, le FC Victoria fait la bonne affaire de la journée puisque Käerjéng et le RM Hamm Benfica ont tous les deux concédé une défaite et que l'USR n'a pu prendre qu'un point.

A Rumelange, le Racing a repris des couleurs grâce à la neuvième réalisation de Jahier et le club désormais entraîné par Jacques Muller, en chute libre cet hiver, a longtemps tenu son deuxième succès depuis la reprise, même après le carton jaune-rouge de Bernardelli (60e). Et ce, d'autant plus que Fostier, sur penalty, était mis en échec par Ruffier à la 90e minute. Mais une minute plus tard, Dragovic sauvait ses couleurs de la défaite.



Avec 20 points, l'USR est juste au-dessus de la ligne de flottaison avec une unité de mieux que le RMHB et Rosport alors que l'UNK ferme la marche (16 pts)..

L'équipe de Dan Theis a chuté à domicile face à une formation du Titus Pétange plus incisive. C'est Cissé qui a trouvé l'ouverture à la 53e. Zwick (86e) et Abreu (90+3) ont enfoncé le clou. Une victoire au goût amer car le Titus a perdu son gardien Pahla sur blessure.



Les résultats

Dudelange - Differdange 0-1



Rosport - Jeunesse 2-1



Fola - RM Hamm Benfica 3-1



Rumelange - Racing 1-1



Progrès - Strassen 5-1



Käerjéng - Titus Pétange 0-3



Mondorf - Canach 3-0