(LW). - Il avait débarqué au début du mois de février, et le moins que l'on puisse dire est qu'il aura fait... long feu au stade Jos Haupert: l'Allemand David Bors (22 ans) quitte le Progrès avec effet immédiat pour absences répétées aux entraînements.

Présenté le 3 février comme «un joueur insouciant, puissant, technique, un attaquant qui va monter en puissance et qui va amener de la concurrence ou de nouvelles solutions offensives» par le directeur général du Progrès, Thomas Gilgemann, David Bors, formé au FC Cologne, et débarqué en droite ligne du FC Bonher, ne fait plus partie du cadre de Niederkorn moins de trois mois plus tard, alors qu'il avait signé un contrat de six mois plus une option d'une saison. En cause: des absences répétées aux entraînements.



En tout, l'attaquant allemand aura participé à sept rencontres du Progrès et inscrit un but (2-2, le 19 mars à Rosport).