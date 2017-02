(tof). Incroyable scènario en Proxiums League lors de la dernière journée de la phase classique. L'Antwerp a coiffé le Lierse sur la ligne d'arrivée pour arracher son billet pour la finale du championnat qui l'opposera à Roulers. Pour le Lierse, ce seront les play-off II!

Le Lierse devait faire aussi bien que l'Antwerp dans ce dernier rendez-vous. Et pendant très longtemps ce dimanche après-midi les Lierrois ont tenu le bon bout puisqu'ils ont mené contre Roulers (1-0) pendant que l'Antwerp butait (0-0) sur une équipe de Lommel pourtant rapidement réduite à dix.

Mais tout s'est joué dans les dernières minutes. Roulers a égalisé à la chaussée du Lisp et l'Antwerp s'est imposé dans les arrêts de jeu à Deurne. Un thriller qui permet au Great Old de compter deux points de plus que son rival au classement général et qui l'envoie donc en finale aller-retour contre Roulers pour l'accession à la Division 1A.

Maigre consolation pour Aurélien Joachim et le Lierse. Ils disputeront les play-off II en compagnie de deux autres équipes de Proximus League et de neuf équipes de l'élites. Mais ils ne pourront pas accéder à la Jupiler League. Cruel.