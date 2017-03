Le président du FC Metz a commenté, ce vendredi, les deux points récupérés par son club dans le dossier des pétards, a longuement évoqué la nouvelle configuration souhaitée de la tribune Est: la Horda Frénétik ne veut pas passer du bas au haut. Metz-Lyon sera rejoué le 5 avril (19h).

Propos recueillis par Hervé Kuc

Président, le FC Metz vient de récupérer deux points importants au classement. Etes-vous satisfait?

La Commission Supérieure d'appel de la Fédération Française de Football nous a rendu deux points et nous invite à rejouer la rencontre Metz-Lyon (5 avril prochain). Nous avons trois points de pénalité avec un sursis qui s'arrêtera en mars 2018. Je lance un appel à nos supporters pour que chacun puisse avoir un comportement irréprochable: dans le cas contraire, nous pourrions être pénalisés ce qui serait gravissime. Nous restons néanmoins sous le coup d'une pénalité: cela continue à m'indisposer. Nous avons jusqu'au 17 mars pour interjeter cette décision et nous allons y réfléchir dans les jours qui viennent pour aller devant le CNOSF.

Est-ce une bonne nouvelle malgré tout?

Bien sûr! Nous comptons aujourd'hui 30 points au classement de la Ligue 1. Ce qui m'interpelle, c'est qu'en l'état actuel de la réglementation, il nous est impossible de détecter un petit pétard comme celui qui avait été employé début décembre. Les lois Braillard et Larrivé vont nous donner plus de droits. Nous allons tout faire pour frapper au porte-monnaie les individus qui se rendront coupables d'actes malveillants. On ne lâchera aucun morceau, on ira jusqu'au bout.

La tribune Est est fermée. Jusqu'à quand?

Notre souhait est de la rouvrir pour la venue de Bastia le 18 mars prochain. Nous avons créé une commission qui nous recommande de sécuriser la pelouse et la tribune. Nous souhaitons installer les ultras dans la tribune Est haute et un filet anti-projectile y sera installé. La réhausse des garde-corps et la réinstallation de sièges dans l'ancienne zone des ultras dans la tribune Est basse sont prévues. La mise en place d'une billetterie nominative sera au programme. D'autres propositions seront à réaliser à l'intersaison avec la mise en place de sièges en métal rabattables.

La Horda Frénétik, groupe de supporters installé en tribune Est-basse est-elle d'accord pour monter d'un étage?

Nous avons rencontré 3 à 4 personnes qui représentent ce groupe et ce à plusieurs reprises. Dans un climat apaisé, nos échanges ont été cordiaux. La Horda Frénétik s'est montrée favorable à peu près à toutes nos propositions sauf une: le groupe ne veut pas être positionné en tribune Est haute même si c'est là-bas qu'elle y a pris naissance. Nous leur avons proposé d'être en Est haute au niveau latéral puis d'étudier pour la saison 2017/2018 un aménagement avec une zone et des moyens d'animation: cette fois dans l'axe de cette partie de tribune. A l'heure actuelle, la Horda Frénétik nous a indiqué qu'elle ne reviendrait pas au stade. Nous nous reverrons en fin de saison et c'est à ce moment que nous prendrons la décision de débuter certains travaux.

Le groupe Génération Grenat est installé en bas de la tribune Ouest. Allez-vous également l'inviter à changer de place?

La tribune Ouest, pour le moment, n'a pas été impliquée dans de tels faits mais au moindre incident nous appliquerons la même disposition: le ou les groupes de supporters seront déplacés en haut de cette même tribune.

Vos relations avec Jean-Michel Aulas, le président de Lyon, ont-elles évolué favorablement?

J'étais tout près de lui lors de notre déplacement à Lyon (0-5). On a discuté, il m'a indiqué qu'il avait retiré la «réserve» qu'il avait formulée après Metz-Lyon du 3 décembre. Il a même déclaré qu'il souhaitait que ce soit le terrain qui fixe l'attribution des points.

Selon vous, quand pourrait se dérouler la rencontre FC Metz-PSG, prévue le 2 avril et reportée à une date ultérieure?

C'est quelque chose qui est relativement problématique. Il y a une trêve internationale fin mars: est-ce que cela serait une possibilité? Autrement, nous risquerions d'accueillir le PSG lors de la première quinzaine de mai, ce qui ne serait pas idéal.

Avez-vous des nouvelles de la tribune Sud et de son financement?

Je suis à l'écoute et je constate qu'il y a un contretemps dans la mise en marche de certaines étapes de cession et de financement. Le dossier technique avance mais le dossier financier est en train de prendre du retard, j'espère que les écarts d'appréciation (Département de la Moselle et Ville de Metz) seront comblés le plus rapidement possible.