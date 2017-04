(tof). Jonathan Joubert aurait signé pour un match nul avant le choc de ce dimanche. Le gardien aurait préféré continuer à faire la course en tête, mais se tourne déjà vers la revanche de samedi prochain à Oberkorn.

Jonathan, votre premier sentiment, c'est de la colère ou de la frustration?

Un peu des deux. C'était un match assez fermé. Aucune des deux équipes ne méritait de gagner. Mais il fallait jouer jusqu'au bout et la chance a souri à Differdange ce dimanche. Oui, on peut refaire la dernière action et se dire qu'on aurait dû éviter ceci ou cela, mais le résultat est là. On perd 0-1 et on se retrouve deux points derrière Differdange. Il faut voir la réalité en face et se concentrer sur le prochain match qui est un quart de finale de la Coupe samedi à Differdange.

Auriez-vous signé pour un 0-0 avant le match?

Bien sûr. C'était bon pour nous. On restait devant avec notre point d'avance. C'est toujours mieux de faire la course en tête que le contraire.



Mais la pression passe désormais dans le camp differdangeois, non?



Il faut arrêter de dire que Differdange n'est pas une grande équipe. C'est le cas. Comme nous. On peut écrire ou lire ce qu'on veut, mais la seule vérité, c'est celle du terrain.