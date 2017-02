(ER) - Avec un bilan de quatre points sur six, le RM Hamm Benfica respire en ce début d'année. Mais le coach des Aigles refuse de s'enflammer et préfère mettre en avant les qualités de son groupe.



Dan Santos, un point à la Frontière contre la Jeunesse (1-1) et trois contre Canach (2-0), le RM Hamm a réussi sa reprise.

Ces résultats sont le reflet de notre préparation, nous avons été récompensés de nos efforts mais avant de dresser un bilan, je préfère attendre l'issue de notre match, ce samedi à Pétange. Après trois rencontres, on y verra un peu plus clair.



Que retenez-vous de ces deux matches?

Face à la Jeunesse, nous avons donné l'image d'un groupe sérieux et compact, contre Canach, on a livré un match solide. Je me réjouis de disposer pratiquement d'un groupe au complet, cela se voit sur le terrain. Mais je veux aussi attirer l'attention sur le fait qu'un groupe s'est créé durant la première partie de saison. Les joueurs ont acquis de l'expérience dans des moments difficiles. A présent, ils savent ce qu'il faut faire pour gagner des points et des matches.



Un petit mot sur votre adversaire.

Le Titus Pétange est une équipe de qualité avec un bon coach, qui est aussi un ami (Manuel Correia), et également des joueurs de talent. Cette formation a démontré qu'elle était à sa place, ce n'est pas un hasard. Nous avions été battus 0-1 lors du match aller après avoir dominé les débats, j'espère que nous prendrons notre revanche. On aborde ce déplacement avec l'ambition d'aller chercher quelque chose.

Le programme de la 16e journée



Samedi à 15h: Progrès - Fola

Samedi à 16h

Strassen - Rumelange



Rosport - Käerjéng



Samedi à 18h

Mondorf - Dudelange



Canach - Racing



Samedi à 18h30: Titus Pétange - RM Hamm Benfica



Dimanche à 16h: Jeunesse - Differdange