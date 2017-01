Le FC Metz s’en va défier le Paris-Saint-Germain ce mercredi (21h05) en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Sans Fallou Diagne, nouveau venu (prêt plus option d’achat) qui devrait opérer au poste de milieu défensif à Nice dimanche prochain en championnat. Philippe Hinschberger a convoqué Philipps et Thill et récupère Cohade ainsi que Balliu face aux Parisiens.

Par Hervé Kuc



Fallou Diagne, comment commenteriez-vous votre arrivée au FC Metz?

Je reviens à la maison et cela me fait très plaisir. Je ne suis pas fort en discours mais tout ce que je peux vous dire c’est que je suis vraiment déterminé à aider le FC Metz à se maintenir en Ligue 1 et je vais me donner à fond pour qu’il en soit ainsi. Je suis chez moi ici, j’ai de la famille en Moselle et je pensais sincèrement finir ma carrière à Metz car tout ce que j’ai reçu grâce au football, je le dois au FC Metz.

Le club grenat vous recrute (en prêt) pour occuper le poste de milieu récupérateur. Etes-vous disponible pour évoluer à ce poste?

J’ai déjà joué milieu récupérateur à Metz pendant deux ans. Dans ma carrière, on m’a toujours dit de m’adapter, d’écouter l’entraîneur et c’est ce que je vais faire encore ici. Je ne veux pas m’étendre sur mon expérience passée au Werder Brême (Allemagne), pour le moment c’est derrière moi et il n’y a que le FC Metz qui compte à présent et je vais me concentrer sur mon nouveau club. Nous allons vivre une sorte «d’opération commando» au cours des six prochains mois et nous allons tous faire le maximum pour réussir cette mission.

Depuis votre départ de Metz, en janvier 2012 à l’âge de 22 ans, dans quels domaines pensez-vous avoir progressé?

Je pense avoir accompli des progrès dans tous les domaines: tactiquement, techniquement, physiquement et moralement. J’ai discuté avec Philippe Hinschberger et mon objectif est de se préparer pour être apte à jouer dimanche prochain face à Nice en championnat (20e journée).

L'avis de Philippe Hinschberger: «Le recrutement de Fallou Diagne s’inscrit dans le profil de joueurs que l’on recherche: il peut jouer sur plusieurs postes, mais dans un premier temps il faut qu’il se prépare à jouer au poste de milieu récupérateur. Il est dur sur l’homme, possède de la fougue, du tempérament et il va nous apporter pleinement sur le plan défensif. Quand j’étais entraîneur à Laval, je l’ai souvent vu évoluer lorsqu’il portait le maillot de Rennes. Ensuite, nous récupérerons Mandjeck et Doukouré et nous verrons si Diagne reculera d’un cran ou pas.»

L’enjeu de la rencontre. «Nous avons entre 5 et 10 % de chances de nous qualifier mais nous allons les jouer à fond.» Philippe Hinschberger ne se voile pas la face: sa formation va souffrir face au PSG et n’aura pas la possession du ballon au Parc des Princes ce mercredi. Oberhauser sera théoriquement dans le but, Balliu va s’occuper du flanc droit et Cohade va apporter son énergie et sa fougue au milieu de terrain. Question: en attaque, Erding sera-t-il titulaire face à l’un de ses anciens clubs? Le FC Metz ne retournera pas en Moselle après sa partie à Paris: les hommes de Philippe Hinschberger mettront directement le cap sur Nice (1er, 44 points) afin de préparer au mieux leur rencontre de championnat (20e journée). Dure semaine.

Le groupe. Oberhauser et Didillon; Balliu, Rivierez, Milan, Falette, Signorino, Assou-Ekotto; Cohade, Philipps, Mollet, Maziz, Goudiaby, Nguette, Thill; Erding, Vion, Diallo.