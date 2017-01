Le FC Metz s’en va à Nice ce dimanche (15h) pour y affronter le leader de la Ligue 1. Après deux revers successifs à Lens et à Paris, les hommes de Philippe Hinschberger veulent titiller une formation qui avait dicté sa loi à Saint-Symphorien (4-2). Robert Barraja (58 ans), l’ancien latéral gauche grenat (1983-1985), préface les débats.

Par Hervé Kuc



Robert, que devenez-vous?

J’habite à Paea, à 20 km de Papeete (Tahiti). J’y suis arrivé en 2000, je suis revenu en France en 2006 pour y retourner finalement en 2011. Avec ma compagne, nous possédons deux chambres d’hôtes ici et j’exerce une activité d’aquabiking en mer: nous organisons trois séances par jour sur le lagon. Je souhaitais rester dans le domaine du sport.

L’OGC Nice peut-il être champion de Ligue 1 en mai prochain?

Oui. Les Niçois possèdent un fort potentiel et leurs résultats plaident en leur faveur: ils sont invaincus à la maison où ils empilent les victoires et réussissent des performances très intéressantes à l’extérieur.

Que pensez-vous de la première partie de saison du FC Metz?

Ne soyons pas trop gourmands! L’objectif c’est le maintien et le club a lancé de jeunes joueurs qui vont apprendre leur métier. Philippe Hinschberger connaît bien la Ligue 1, laissons-les travailler cette saison pour repartir l’an prochain avec beaucoup d’ambitions.

Etes-vous en contact avec Hinschberger? Quels étaient vos rapports au FC Metz?

Nous avons joué ensemble. En sa compagnie, nous avons remporté la Coupe de France en mai 1984 puis éliminé Barcelone (2-4 et 4-1) dans la foulée en octobre. Nous sommes en contacts réguliers grâce à internet et je lui envoie des messages d’encouragements. Philippe est quelqu’un de très sérieux et je suis persuadé que lors des prochaines années il va réussir à amener le FC Metz vers le haut du classement. Il faut patienter un peu.

Peut-on connaître votre pronostic?

A la maison, Nice est terrible! José Cobos me donne régulièrement des informations sur l’équipe. Je pense donc que les Niçois sortiront vainqueurs de la confrontation même si dans le football, il y a parfois de belles surprises. Sachez que je garde de superbes souvenirs de Metz, j’y serai en juin prochain d’ailleurs.

L'enjeu de la rencontre. Le FC Metz (19e, 17 points) redémarre le championnat par un périlleux déplacement à Nice (13 succès en 19 journées, 1 seule défaite), solide leader de la Ligue 1 (44 points). Philippe Hinschberger pourrait choisir de lancer Diabaté et Diagne, les deux recrues actuelles du mercato hivernal. Combatifs mais naïfs sur corners face aux Parisiens en Coupe de la Ligue ce mercredi, les Messins vont devoir redoubler d’attention et se montrer bien plus créatifs sur la ligne offensive. Erding devrait y jouer un rôle important. «Nice sera la rencontre la plus importante de notre semaine de reprise» avait annoncé le technicien grenat il y a dix jours. Dorénavant uniquement préoccupé par le championnat de L1, le FC Metz débute son opération maintien par un déplacement à risques. Il accueillera ensuite Montpellier le 21 janvier.

Le «prono» de la rédaction. Comment envisager que le FC Metz puisse revenir de Nice avec un ou plusieurs points en poche? Timide à Lens, logiquement défensif à Paris, le onze grenat devrait une nouvelle fois laisser le ballon à un adversaire très joueur. Notre pronostic: 2 à 1 en faveur de Nice.