Cheick Diabaté (28 ans), l’attaquant du FC Metz, est un modèle de gentillesse et de courtoisie. Peu bavard, poli et respectueux, il sera l’un des hommes forts de la prochaine opposition entre le FC Metz et Dijon ce mercredi (19h).

Propos recueillis par Hervé Kuc



Cheick, le FC Metz a-t-il réussi une soirée parfaite face à Marseille (1-0) vendredi dernier?

Oui, je pense que l’on peut dire ceci. Réussir à gagner face à une bonne équipe marseillaise composée de bons joueurs, c’est forcément une belle surprise. Certaines personnes peuvent, peut-être, se permettre de dire que comme Gomis et d’autres joueurs n’étaient pas là, la victoire était plus simple à obtenir pour nous. De notre côté, nous avons été solides du début à la fin. Nous sommes restés costauds défensivement et c’est ce qui nous a aidés à faire la décision en fin de partie.

Avez-vous été surpris de la composition d’équipe alignée par Rudi Garcia, le technicien olympien?

Surpris, je ne sais pas. Nous, on avait envie de faire notre match quoi qu’il arrive, d’être présents et de prendre du plaisir et d’en donner à nos supporters. Nous avons vécu des moments difficiles lors des trente premières minutes mais nous avons été meilleurs en seconde période. C’est une victoire qui fait du bien à tout le monde mais la route vers le maintien est encore longue.

Face aux Marseillais, le public de Saint-Symphorien a pu voir un bon Cheick Diabaté qui a été présent dans les duels, dans les airs et dans le jeu…

Quand je suis arrivé ici, je me suis dit que le plus important était d’apporter quelques chose au FC Metz. En attaque mais aussi dans le travail défensif, je suis prêt à 200 % à aider mon équipe. Un match de football sans supporters, je n’aime pas. Le public a bien joué son rôle: j’aime jouer devant des gradins remplis, c’est agréable, et c’est vrai que nos supporters nous ont permis d’aller chercher ce succès. Eux étaient là pour nous aider et nous sur le terrain pour aller chercher les trois points. Cela a été un succès partagé.

Dijon arrive ce mercredi au stade Saint-Symphorien (24e journée). Etes-vous confiant?

Cela ne va pas être facile, j’ai vu la rencontre entre Dijon et le PSG (1-3) et les Dijonnais, malgré la défaite ont fait un bon match, ils possèdent des joueurs techniques. Cette année, en Ligue 1, tout le monde peut battre tout le monde. Personnellement, je ne sais pas ce qui peut se passer dans l’avenir pour le FC Metz mais je me dis que si on joue bien, on peut se maintenir. Je n’ai pas oublié les deux points qui nous manquent (Lyon) et j’aimerais bien les récupérer. L’ambiance dans le vestiaire est bonne, on a des bons joueurs et en plus ils sont gentils. Oui, le match face à Dijon est très important et ensuite nous irons à Monaco samedi.

Canal + et son animateur Julien Cazarre (J+1) sont venus spécialement pour vous voir à Metz. Cazarre vous charrie mais finalement il vous aime bien. Est-ce réciproque?

Pour vous dire la vérité, je n’ai rien du tout contre lui. J’ai même envie de dire que je l’aime bien. Dans la vie, c’est le respect avant tout et il faut s’aimer. Que ce soit lui ou les journalistes, je respecte tout le monde et j’ai été éduqué comme ça. Ma force c’est d’avoir le pardon en moi: je pardonne, j’ai un cœur et je n’ai rien contre personne.