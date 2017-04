Le FC Metz s'apprête à livrer une bataille ultra importante ce samedi (20h) face à Caen. Kevin Lejeune (32 ans) en appelle à une envie irréprochable pour tenter de distancer un adversaire également concerné par le maintien. Les Messins accueilleront ensuite le PSG le mardi 18 avril. Chaud devant.

Par Hervé Kuc

Kevin, qu'a-t-il manqué au FC Metz (15e, 35 points) à Bordeaux (0-3) pour espérer un tout autre résultat ?

Nous n'avons peut-être pas eu conscience que Bordeaux, depuis le début d'année 2017, est une équipe redoutable. Peut-être avons nous eu la prétention que nous allions pouvoir jouer sereinement et marquer? Même si nous avons eu des opportunités d'inscrire un but avant eux, nous sommes tombés sur une formation qui est supérieure à la nôtre. Nous aurions peut-être dû être mieux organisés et garder notre but inviolé, chose que nous n'avons pas réussi à faire.

Cheick Diabaté a été très esseulé en attaque. Pourquoi ?

Bordeaux a mis beaucoup de pression dans son jeu et a coupé toute relation que nous aurions pu avoir avec lui. Nous avons besoin d'amener du monde autour de lui et ainsi espérer pouvoir le trouver dans la surface adverse. Sur ce match-là, il a manqué beaucoup trop de choses dans notre jeu.

Que pensez-vous de Caen (16e, 32) votre adversaire de samedi (33e journée)? Que faudra-t-il faire pour le distancer ?

C'est une équipe assez irrégulière et qui a du mal à gagner en ce moment, un peu à l'image du FC Metz et de toutes celles qui se battent pour le maintien. Caen est malgré tout une bonne équipe, qui se retrouve en Ligue 1 depuis trois saisons et qui veut y rester. Nous allons devoir être irréprochables dans l'envie de gagner ce match et qu'elle soit supérieure à celle de notre adversaire. Après, le résultat tient parfois à peu de choses mais il est certain qu'il va falloir mettre tous les ingrédients que ce genre de rendez-vous exige.

Vous allez disputer trois parties (Caen, PSG et Lorient) en huit jours. Qu'en attendez-vous ?

Dans un sens comme dans l'autre à la fin de cette période chargée, nous ne serons ni maintenus en L1 ni relégués en L2 mais il est certain que si nous pouvions compter au moins 4 points à la sortie de ces trois rencontres, ce serait bien. C'est une semaine importante mais il y aura encore d'autres matchs à disputer et à gagner.

Personnellement, estimez-vous avoir un rôle important à jouer en cette fin de saison ?

Même si je joue un peu moins, j'essaye de relativiser et d'être néanmoins présent au quotidien. On a une mission importante à réaliser car le club ne s'est pas maintenu en Ligue 1 depuis plus de dix ans mais nous avons les moyens de le faire. Je travaille au quotidien et j'essaye de pousser les autres vers le haut. Je ne sais si je suis un élément fort de ce groupe, mais la seule vérité est celle du terrain.

Cette saison, à Saint-Symphorien, le FC Metz a souvent su répondre présent face aux autres formations mal classées. Pouvez-vous vous reposer sur ce fait avant de recevoir Caen ?

Dans le football, la vérité d'un jour n'est pas souvent celle du lendemain et on peut très rarement se reposer sur quelque chose de sûr. A domicile, nous avons obligation de faire un résultat car nous ne sommes pas assez performants à l'extérieur ou face aux "grosses" équipes. C'est vrai que jusqu'à présent cela s'est bien passé devant les formations de notre zone. Mais, si nous venions à faire un mauvais résultat face aux Caennais ce samedi, il ne faudra pas tomber dans le catastrophisme car il y aura encore d'autres rencontres à disputer.