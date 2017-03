Les choses sérieuses reprennent pour les Lionceaux de Manuel Cardoni qui se frottent au Kazakhstan ce mardi après-midi à Oberkorn (17 h). Une opposition à la portée des jeunes pousses luxembourgeoises.



Par Thibaut Goetz



Après la promenade de santé face à Malte en amical jeudi dernier (5-0), le Luxembourg entame aujourd’hui sa campagne qualificative vers l’Euro 2019 (organisé par l’Italie et Saint-Marin) avec un match face au Kazakhstan. Dans un groupe composé de la France, de la Slovénie, du Monténégro et de la Bulgarie, il va sans dire que cette première rencontre pourrait déjà se révéler être d'une grande importance au niveau comptable.

Manuel Cardoni confirme cette impression: «Sur le papier, ce serait hypocrite pour moi de dire le contraire, c’est un peu comme l’Arménie lors de la précédente phase de qualification, il va falloir grignoter des points contre cette équipe». Le Kazakhstan, classé 94e au classement FIFA chez les A, s’est lui aussi jaugé en amical samedi dernier avec à la clé un match nul 0-0 face à la Bosnie-Herzégovine.

Peu d’informations sur l’adversaire

A part cela, très peu de données circulent sur le futur adversaire des Lionceaux, reconnaît l'entraîneur des U21: «On ne sait pas trop où on met les pieds, on connaît peu de l'adversaire, c'était la même chose face à Malte, on verra si les Kazakhs nous réservent une surprise. Mais ce qui m'intéresse c'est avant tout notre football et notre prestation à nous, et c'est encore plus important de se concentrer sur soi-même quand on est le Luxembourg», estime Cardoni.

Dans un groupe où souffle encore plus de fraîcheur avec les arrivées des teenagers Ostrowski, Bjelic et Prudhomme, la volonté de bien faire et l’humilité sont toujours présentes: «Ils s'intègrent bien car ce sont de bons footballeurs» poursuit l'ancien de la Jeunesse. «Ce sont des gamins très intelligents, posés et tranquilles, l'intégration s'est faite du jour au lendemain, ils sont très précoces.»

Avant de penser aux objectifs à atteindre, la volonté luxembourgeoise est déjà de réaliser de bonnes prestations, dans la lignée de la précédente campagne: «Il faut être attentifs aux détails et surtout aux moments-clés du match, car on peut être meilleur que l’adversaire et manquer ces moments-clés dans les 15-20 derniers mètres.»

L'entraîneur des Lionceaux sait aussi que ses jeunes sont désormais scrutés par tout le pays: «Je leur ai dit, vous avez mis la barre haut, maintenant que ce soit pour l’opinion publique ou les journalistes, vous êtes attendu.»

Confirmer les derniers bons résultats, voilà que le plus dur commence pour les Lionceaux.



Le groupe luxembourgeois



Gardiens de but: Andrea Amodio (Titus Pétange), Bobby Jiang (Grevenmacher), Valentin Roulez (Mondercange).



Défenseurs: Ajdin Bjelic (Sarrebruck/ALL), Eric Brandenburger (Stuttgart Kickers/ALL), Yanick Da Graça (RFCUL), Yannis Dublin (Kaërjéng), Noé Ewert (Kaërjéng), Bryan Gomes (Kaërjéng), Tim Hall (Elversberg/ALL), Cédric Sacras (Fola), Pit Simon (FC Metz/FRA), Aldin Skenderovic (Titus Pétange).



Milieux de terrain: Ricardo Couto (F91), Luca Duriatti (Swift), Kevin Marques (Rosport), Gérard Mersch (Fola), Jan Ostrowski (Eintracht Francfort/ALL), Lucas Prudhomme (Virton/BEL), Danel Sinani (RFCUL), Olivier Thill (FC Progrès).

Attaquants: Edvin Muratovic (Virton/BEL), André Oliveira (Mondercange).

Le programme du Groupe 9

Mardi 28 mars

17h: Luxembourg - Kazakhstan à Oberkorn

Vendredi 1er septembre

Kazakhstan - Monténégro

Slovénie - Luxembourg

Mardi 5 septembre

France - Kazakhstan

Bulgarie - Luxembourg

Jeudi 5 octobre

France - Monténégro

Luxembourg - Slovénie

Vendredi 6 octobre

Bulgarie - Kazakhstan

Lundi 9 octobre

Monténégro - Slovénie

Luxembourg - France

Vendredi 10 novembre

Slovénie - Monténégro

France - Bulgarie