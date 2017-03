Une nouvelle campagne éliminatoire démarre mardi pour les U21 de Manuel Cardoni. Le prometteur Jan Ostrowski (17 ans), milieu de terrain chez les U19 de l'Eintracht Francfort, préface la rencontre et raconte son arrivée chez les Espoirs.



Propos recueillis par Thibaut Goetz



Jan, on vous a vu très à l'aise au milieu de terrain face à Malte en amical, que retenez-vous de votre prestation?

Je me suis senti très bien. On avait la possession du ballon et puis je m'entends bien avec mes coéquipiers. Avec eux on peut jouer au foot. De plus je me sens très en forme comme le reste de l'équipe.

A quel poste évoluez-vous avec l'Eintracht?

Je joue aussi en milieu défensif et dans la même formation en 4-2-3-1 alors il n'y a rien de nouveau.

Pourquoi avoir quitté Mayence pour Francfort l'hiver dernier?

A Francfort les jeunes joueurs ont de très bonnes perspectives pour le futur. L'entraîneur de l'équipe professionnelle aime les jeunes et le club nous encourage. Alors pour moi c'est un changement tout a fait compréhensible afin de réaliser mon but.

Un but qui est de passer professionnel en Allemagne?

Oui je veux devenir pro, mais pas obligatoirement en Allemagne. Mais c'est vrai que ce serait génial car la Bundesliga est une des meilleures ligues du monde.

A seulement 17 ans (18 le 14 avril prochain) vous intégrez les U21, quel effet cela vous fait-il?

Bien sûr que c'est un honneur pour moi de jouer avec des plus âgés, de cette façon on peut se développer plus rapidement. Mais je ne me cache pas parce que je connais mes qualités et je veux aider l'équipe. Il faut aussi dire que les plus grands de l'équipe m'ont très bien intégré.

Vous possédez la double nationalité luxembourgeoise et polonaise, est-ce que la fédération polonaise vous a encore à l'œil?

Oui j'ai déjà fait des matchs pour eux en U17. Mais maintenant je joue pour le Luxembourg, et je veux me concentrer pour gagner des matchs avec la FLF qui s'est vraiment bien développée les dernières années.

Vous avez fait le plein de confiance en écrasant Malte (5-0), que savez-vous du Kazakhstan et de son style de jeu?

A vrai dire je ne connais pas très bien cette équipe. Mais on va les analyser en regardant des petites séquences en vidéo. Mais premièrement il faut que l'on se concentre déjà sur notre propre jeu.

Il y a aussi la France, la Slovénie, le Monténégro et la Bulgarie dans ce groupe. Pensez-vous qu'il est possible de faire mieux que la dernière campagne U21 avec 6 points récoltés?

L'équipe a fait une bonne performance lors de la dernière qualification. Mais nous sommes optimistes et on connaît nos qualités, alors notre objectif c'est de faire une bonne campagne de qualification aussi. Il faut voir si on va récolter plus de six points mais comme je l'ai déjà dit je suis très optimiste.