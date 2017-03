(ER) - 5-4-1 ou 4-4-1-1 voire un 4-4-2, on vous en dit plus sur le système que devrait mettre en place Luc Holtz ce samedi face aux joueurs de l'équipe de France.

A la veille de défier la France, Luc Holtz, fidèle à son habitude, laisse planer le doute à propos de son dispositif tactique. Evoquée en début de semaine, la défense à cinq pourrait être une solution même si ce système a rarement été mis en place au cours des derniers mois.



Qui en défense face aux vice-champions d'Europe?



Lors de la dernière rencontre de qualification face aux Néerlandais, Luc Holtz avait aligné d'entrée une défense composée de droite à gauche d'Enes Mahmutovic-Maxime Chanot-Kevin Malget-Laurent Jans. Le joueur de Waasland-Beveren, qui avait été positionné sur le flanc gauche pour contrer un certain Arjen Robben, n'avait disputé que les 26 premières minutes avant d'être remplacé par Mathias Jänisch.



Durant la préparation de ce match, Holtz n'avait jamais évoqué la possibilité d'aligner une défense à cinq. Et même si les Pays-Bas ne présentent pas les mêmes arguments que les Français, il n'y a aucune raison de changer de système. Une organisation que les Roud Léiwen maîtrisent même si les hommes qui composent le bloc défensif ont changé en fonction des disponibilités.

Le seul élément qui pourrait pousser l'Ettelbruckois à changer son dispositif est l'absence d'un arrière gauche confirmé. En évoluant à cinq devant Anthony Moris, l'idée est de réduire les espaces sur les côtés mais Holtz n'a pas travaillé ce système durant les séances de la semaine.



Impressionnant contre le Standard mardi en amical et tout au long de la saison avec Waasland-Beveren, Jans devrait conserver son poste sur le côté droit. A charge pour Malget de migrer à nouveau sur le côté gauche. Cette position n'est pas celle qui recueille le plus de suffrages pour le Dudelangeois mais son abnégation et son engagement parlent en sa faveur.



Dirk Carlson pourrait également postuler sur ce côté gauche mais son manque d'expérience lui a coûté un double carton jaune en Biélorussie. Blessé au talon à la mi-novembre avec les U19, le Pétangeois est à la recherche de sa meilleure forme. Il a d'ailleurs provoqué la perte des siens en BGL Ligue contre le F91 en concédant un penalty.

Dans l'axe central de la défense, on retrouvera donc le duo Chanot-Martins. L'association entre le New-Yorkais et le Lyonnais n'a plus été reconduite depuis le déplacement en Bulgarie, début septembre en ouverture de la campagne des qualifications du Mondial 2018.



Qui seront les joueurs de flanc?

L'autre grande interrogation concerne les postes de milieu gauche et droit. En partant du principe que Holtz confiera les clés de l'entrejeu au duo Lars Gerson-Chris Philipps et que Stefano Bensi devrait évoluer en soutien d'Aurélien Joachim, il reste deux places à pourvoir.

Sur une voie de garage à St-Gall, Mario Mutsch est en manque de temps de jeu et donc de rythme. Au four et au moulin contre l'Union le 8 mars dernier, le capitaine de la sélection est apparu en difficulté mardi face au Standard. Le virus qu'il a contracté au cours des derniers jours explique sans doute sa prestation décevante. Présent jeudi soir sur la pelouse du Barthel pour l'unique séance du jour sur terrain, l'ancien Messin tient toutefois la corde.



Reste le flanc gauche. Daniel da Mota et le tout récent naturalisé Gerson Rodrigues sont en balance. Avantage tout de même au Dudelangeois qui devrait fêter à cette occasion sa 75e sélection avec le Luxembourg. Quant à l'ailier du Fola, il devrait, lui aussi, goûter au parfum des rencontres internationales. Sa présence physique devrait donner du tonus supplémentaire en cours de match à condition que le garçon s'acquitte de sa tâche défensive. Florian Bohnert constitue également une option intéressante pour occuper un des deux postes.



L'équipe probable: Moris; Jans, Chanot, Martins, Malget; Mutsch, Gerson, Philipps, da Mota; Bensi, Joachim.