Victime d'une fracture au pied droit, le milieu de terrain de Sundsvall n'avait plus pris part au rassemblement de l'équipe nationale depuis le déplacement en Bulgarie, début septembre. Une rencontre qui marquait le début des qualifications du Mondial 2018. Cette première rencontre de l'année 2017 marque le grand retour d'El Duro.

Interview: Eddy Renauld



Après une longue période d'absence, heureux de retrouver l'ambiance de la sélection?

Oui cela me fait plaisir après une absence de trois mois. Cette blessure au métatarse m'a fait manquer de beaux matches avec l'équipe nationale comme la Suède. Je me suis blessé une semaine avant cet événement, et les Pays-Bas. C'est comme cela. J'ai été plâtré durant deux mois. Mes activités étaient réduites à part de la musculation, je ne pouvais rien faire. Mais maintenant, je suis de retour.



Physiquement, où en êtes-vous?

Je reste sur une bonne préparation avec Sundsvall soit trois mois, c'est le tarif habituel. C'est un peu long. Depuis le 20 janvier, je travaille sans relâche. Je constate une amélioration au fil des jours. Il y a encore quelques petits détails à régler mais je suis sur la bonne voie.



Etes-vous satisfait de votre prestation face au Standard, mardi (défaite 0-1)?

Nous avons livré une bonne première mi-temps, nous avons réalisé de bonnes choses et d'autres à améliorer comme la dernière passe. On a manqué de précision dans ce geste. On doit pouvoir faire mieux.



La France, cela vous dit quoi?



Cela va être un beau match. Ce sera cool et difficile. On va essayer de donner le meilleur.

Quelle sera la clé face aux joueurs de Didier Deschamps?

On doit jouer notre jeu mais surtout éviter des pertes de balles dans l'axe et à l'approche de notre but. Si c'est le cas, cela risque de se retourner contre nous. Durant la semaine, on a également travaillé sur des zones réduites pour jouer plus vite et éviter de leur laisser trop d'espace. Le tempo de la rencontre sera plus élevé que d'habitude, on doit s'y préparer.



Luc Holtz a émis l'idée d'évoluer avec cinq défenseurs, qu'en pensez-vous?

Je ne sais pas ce que le coach veut faire. Personnellement, j'estime que nous avons effectué de bonnes prestations en 4-4-2 contre également de très bonnes équipes comme l'Espagne, les Pays-Bas, même si je n'étais pas sur la pelouse pour ce dernier match. En club, on a modifié également notre système avec cinq défenseurs. Cela ne marche pas trop mal pour l'instant. De toute façon que ce soit avec cinq défenseurs ou quatre, il y a des éléments positifs dans les deux options.