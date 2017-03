(ER) - A l'instar de ce qui s'est produit samedi face aux Bleus, Luc Holtz espère que son groupe affichera le même état d'esprit face au Cap-Vert.

Après la prestation convaincante face à la France, l'équipe nationale a retrouvé ses quartiers à Lipperscheid. La tranquillité des lieux devrait aider les hommes de Luc Holtz a retrouver la sérénité. Mardi, c'est le Cap-Vert en amical à Hesperange (20h) qui se dressera sur la route du Club Luxembourg.

Après la débauche d'efforts de samedi, le sélectionneur devrait quelque peu modifier son onze de base. "Certains auront du temps de jeu. On fera le point ce lundi sur l'état de forme du groupe, on verra cela au feeling, au cas par cas mais ce qui est certain, il y aura onze joueurs frais et motivés sur la pelouse Que ce soit la France ou le Cap-Vert, je veux qu'on conserve la même mentalité."