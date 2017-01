Le FC Metz s’en va à Lens ce dimanche, avant d’aller affronter le PSG puis Nice dans la foulée. Une semaine dangereuse pour un ensemble fragile et amputé de certains de ses cadres. Gilles Bourges, l’adjoint de Philippe Hinschberger, fait le point sur une reprise qui pourrait se faire avec Cheick Diabaté.

Par Hervé Kuc



Gilles, dans quel état physique se trouve le groupe FC Metz avant son déplacement à Lens ce dimanche en Coupe de France (14h15) ?

Dans un état optimum par rapport à l’époque de l’année: tout le monde a décompressé, a rechargé les batteries et veut repartir sur des bases solides pour l’année 2017. Nous avons pu nous entraîner dans de bonnes conditions car nous avons la chance d’utiliser les installations de la Plaine des Jeux à Metz, et c’est une bonne chose pour les organismes. Les joueurs sont prêts, ils ont envie et nous aussi. Cette première semaine se passe bien.

Pouvez-vous tirer des enseignements de votre match amical disputé face à Epinal (1-0) ce mardi?

On a joué sur une bonne pelouse. Nous avons gagné et c’est toujours bien de débuter l’année sur un succès, sans encaisser de but, avec le premier but avec le groupe professionnel de Vincent Thill. Nous avons pu gérer le temps de jeu de chacun comme nous le souhaitions sauf pour Gauthier Hein qui a été obligé de quitter ses partenaires après vingt minutes de jeu mais il y a eu plus de peur que de mal: il va reprendre l’entrainement ce vendredi.

A Lens, ce dimanche, vous allez dénombrer beaucoup d’absents (Balliu, Bisevac, Cohade, Doukouré, Mandjeck, Jouffre, Lejeune, Sarr). Comment allez-vous faire?

Je vous rassure, nous serons bien onze sur la pelouse au coup d’envoi même si nous avons beaucoup d’absents effectivement. Forcément, le malheur des uns fait le bonheur des autres et les joueurs présents vont pouvoir montrer ce dont ils sont capables et qualifier Metz pour les 16es de finale de la Coupe de France. C’est une très grosse semaine de reprise avec trois matchs à l’extérieur face à de belles équipes dans trois compétitions différentes. Nous allons défendre nos chances au cours de chacune de ces rencontres.

Le FC Metz va-t-il faire l’impasse sur l’une de ses trois prochaines sorties?

Pourquoi? Quelle impasse? Aujourd’hui, quand on est au FC Metz, on n’a nullement le droit de faire l’impasse sur un match! On a le bonheur d’être qualifié en quart de finale de la Coupe de la Ligue et aussi le bonheur d’aller disputer un match face à Nice dimanche prochain, le leader du championnat de Ligue 1. On va jouer les matchs pour les gagner, nous n’allons galvauder aucune de nos chances.

L’attaquant Cheick Diabaté (29 ans) vient d’arriver. Est-il en mesure d’effectuer ses débuts officiels?

Il s’est entraîné avec nous ce jeudi après-midi, il est prêt. Il avait travaillé avant cela et a eu une trêve très courte, comme nous. Il a bénéficié d’un temps de jeu aussi important que ceux qui ont repris l’entraînement ici. Cheick est opérationnel et s’il est qualifié il est à la disposition de Philippe Hinschberger pour le match à Lens. Maintenant, je ne peux vous dire s’il sera d’entrée sur le terrain, sur le banc ou dans les tribunes.

C’est la période des vœux: que peut-on souhaiter au FC Metz?

D’avoir toute la réussite que ce club mérite.

L’enjeu de la rencontre. Le FC Metz (L1) va défier le RC Lens (L2), sa bête noire depuis de longues saisons. Un 32e de finale de la Coupe de France alléchant. Mais, en mai 2016, lors de la dernière journée de Ligue 2, les Messins avaient été pâles, sans relief et avaient laissé les Sang et Or s’emparer d’un succès (1-0) qui n’avait pourtant eu aucune incidence sur leur future présence en L1. Pour un but seulement. Là, les Mosellans se présentent au stade Bollaert diminués, trois joueurs partis à la CAN (Doukouré, Mandjeck et Sarr), des blessés (Jouffre et Lejeune) et trois suspendus (Balliu, Cohade et Bisevac). C’est énorme en ce début d’année. Les Luxembourgeois Vincent Thill et Chris Philipps seront donc vraisemblablement du voyage et peut-être même titularisés. Ensuite, il faudra aller défier le PSG mercredi prochain (21h05) en Coupe de la Ligue. Dur, dur.