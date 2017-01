(ER) - Un huitième sacre pour Christine Majerus, une confirmation pour Luc Turchi, Christian Helmig a-t-il les moyens de s'offrir en un cinquième titre d'affilée? Les chiffres ont la parole en guise de préface des Championnats Nationaux de cyclo-cross qui se dérouleront ce samedi à Remerschen.

Après Hesperange en 2016 et avant Kayl en 2018, les Championnats Nationaux se disputent cette année pour la première fois du côté de la Moselle et plus précisément à Remerschen.

Luc Turchi tentera de conserver son titre dans la catégorie Espoirs conquis en 2016 à Hesperange, le coureur de Lotto-Kern Haus devra tenir à l'oeil le trio Félix Keiser, Noah Fries, Michel Ries pour tenter de mener à bien sa mission.



La course pour le titre chez les juniors s'annonce animée. Durant la saison, Nicolas Kess (champion chez les débutants l'an dernier), Misch Leyder, Ken Conter, James Bindels ou encore Cédric Pries ont triomphé mais deux garçons ont marqué les esprits en ayant décroché trois victoires: Tristan Parrotta et Félix Schreiber.



Détenteur du maillot tricolore depuis 2013, Christian Helmig affiche quatre titres au compteur. Malchanceux depuis le lancement de la saison et en manque de succès, le DTN de la FSCL espère finir sur une note positive en décrochant un cinquième et dernier titre.

Gusty Bausch veut mettre fin à la malédiction et vise un sixième titre de champion.

Photo: Christian Kemp

Actuel leader de la Skoda Cross Cup, Gusty Bausch s'est montré le plus régulier depuis le début de saison en s'imposant à trois reprise depuis le mois d'octobre: Brouch, Mamer et Préizerdaul. Le citoyen de Brouch n'a plus été champion depuis 2012, soit cinq années de disette.



6

Vincent Dias dos Santos, qui a chuté lourdement lors de la manche de Coupe du monde à Heusden-Zolder, sera le grand absent de ces Championnats Nationaux. Avant de connaître ce coup d'arrêt, le coureur du LC Tétange a décroché un sixième succès de rang sur le tracé de Dommeldange.

7

Sur les 14 épreuves qui ont eu lieu au pays depuis le cross de Brouch, le dimanche 2 octobre, les coureurs étranger se sont imposés à sept reprises. L'Allemand Felix Drumm s'est imposé à Dippach et à Kayl alors que Marcel Meisen a triomphé à Pétange. Les autres bouquets ont été décrochés par les Belges: Loïc Hennaux (Rumelange et Hesperange), Sanne de Meyer à Belvaux et Michael Vanthourenhout à Contern.



8

Christine Majerus est en passe de décrocher son huitième titre consécutif, histoire de marquer encore un peu plus les esprits. La Cessangeoise a signé un début d'année idéal en alignant deux victoires de rang: Pétange et Meilen (Suisse).

Avec onze succès chez les débutants, Jang Leyder sera le coureur à battre dans sa catégorie. Le coureur du VC Diekirch aura pour principaux rivaux Loïc Bettendorf et Jacques Gloesener.

C'est le nombre de coureurs attendus sur les bords de la Moselle pour cette édition 2017 selon les chiffres de la FSCL. On y retrouve notamment huit filles (2 débutantes, 1 Espoir et 5 élites).



Lex Reichling figure parmi les outsiders de la course des élites-Espoirs. Le coureur du Tooltime Préizerdaul s'est imposé à Cessange et à Warken.

Photo: Yann Hellers

Les podiums de l'édition 2016

Masters: 1. Steve Moog; 2. Pascal Ley; 3. Patrick Brust



Dames: 1. Christine Majerus; 2. Edie-Antonia Rees; 3. Suzie Godart



Débutants: 1. Nicolas Kess; 2. Cédric Pries; 3. Arthur Kluckers

Juniors: 1. Michel Ries; 2. Colin Heiderscheid; 3. Félix Keiser

Espoirs: 1. Luc Turchi; 2. Tom Rees; 3. Ken Muller

Elites: 1. Christian Helmig; 2. Gusty Bausch; 3. Massimo Morabito

Le programme

12h45: course des Masters (40 min)



12h47: course des débutants (30 min)



14h: course des juniors (40 min)

14h02: course des dames/U23 (40 min)

15h15: course des Espoirs et élites (60 min)

16h40: cérémonie protocolaire globale