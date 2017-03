Remplaçant de Carlo Weis démissionnaire lundi, Marc Thomé a pris en main les destinées de la Jeunesse mercredi soir à quelques jours du derby eschois contre le Fola. «Ce match, au-delà de la rivalité locale, revêt une grande importance pour les deux clubs.»

Propos recueillis par Didier Hiégel

Marc, vous avez pris vos quartiers à la Frontière depuis mercredi mais vous avez toujours dit que ce n'était pas dans vos intentions de prendre un club en cours de saison. Pourquoi ce changement?

Effectivement, je suis entraîneur depuis 1999 et, si la situation s'est parfois présentée, je l'ai toujours refusée et ce, en grande partie, pour le respect que j'ai pour les autres techniciens. Mais ici la situation est quelque peu différente avec la démission de Carlo Weis. J'ai donc accepté le poste. Premièrement, parce que la Jeunesse ne se refuse pas; deuxièmement, parce que je ne m'imaginais pas cette situation un peu inhumaine qui voulait qu'un entraîneur effectue les trois derniers mois de la saison pour laisser ensuite la place à Marc Thomé, j'ai donc signé à la Frontière pour deux ans et trois mois.

Prendre un club en cours de saison signifie aussi de travailler avec un groupe dont vous n'avez pas dessiné les contours. Quelle est votre façon de procéder?

C'est un fait, j'ai hérité de joueurs que je n'ai pas choisis, que je n'ai pas préparés physiquement, ni tactiquement d'ailleurs. Je suis un entraîneur qui aime le jeu offensif, c'est ce que j'ai toujours voulu imprimer partout où je suis passé. Mais je sais aussi qu'il faut composer avec les éléments que j'ai sous la main. Le comité m'a présenté au groupe ce mercredi et j'ai donné deux séances d'entraînement.



J'ai un groupe de qualité, assez jeune, réduit à 16 ou 17 éléments... heureusement que je n'ai pas de blessé. J'ai discuté avec plusieurs joueurs, j'ai fait un tour d'horizon, et j'ai convié des éléments de l'équipe réserve et des juniors à nous rejoindre pour me faire une idée plus approfondie des forces en présence. La prochaine trêve internationale me permettra de me faire une idée plus juste, aujourd'hui je dois parer au plus pressé et penser au derby. Un derby qui est dans toute les têtes, surtout dans celles des cinq titulaires qui ont été formés à la Jeunesse.

On vous a beaucoup vu le long des terrains ces derniers temps. Vous devez connaître cette équipe du Fola sur le bout des doigts?

Ce match, au-delà de la rivalité locale, revêt une grande importance pour les deux clubs. Eux jouent encore le titre, nous la quatrième place. Oui, cette équipe du Fola je la connais par cœur pour l'avoir vue de nombreuses fois. D'ailleurs, elle n'a pas beaucoup changé par rapport aux saison dernières puisque le Fola joue la stabilité et conserve ses excellentes individualités.



Quels sont les points forts du Fola?

Une attaque de feu, de la rapidité. Ce sont des flèches avec des éléments très solides au milieu comme Souto ou Dallevedove, et que dire de Hadji qui est actuellement en pleine confiance (18 buts à son compteur).



Avez-vous déjà établi la tactique à suivre?

Dans les grandes lignes jusqu'à ce jour (l'entretien a été réalisé vendredi matin).

Allez-vous vous inspirer de Differdange qui avait fait déjouer le Fola (2-0, 11e journée) en pressant les relanceurs Souto et Dallevedove?

Differdange avait bien joué le coup ce jour-là, mais le Fola n'était pas dans un bon jour. Mais ça peut être une idée intéressante...