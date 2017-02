Promu en PH, Mertert-Wasserbillig a remporté ses deux premiers matches (Grevenmacher et Mamer) avant de connaître une longue traversée du désert. Dixième et sauvée à l’aube du deuxième tour, l’Union devra s’accrocher pour ne pas vivre une cruelle désillusion en mai prochain. «Stabiliser la défense est impératif car on encaisse trop», clame Henri Reuter, l’adjoint de Thomas Berens. Le déplacement dimanche à Mamer (12e et barragiste) vaut déjà son pesant d’or pour l'UMW.

Par Vincent Lommel

L’entame était parfaite. Mettre à terre Grevenmacher et Mamer, deux équipes annoncées ambitieuses, pour commencer était inespéré. En confiance, l’UMW avait déjoué les pronostics et réussi ses débuts en PH.



Plus difficile fut la chute, avec un bilan comptable insuffisant de... six points sur 33. Continuer à ce rythme est à proscrire, sinon le retour en D1 sera inéluctable. A l'inverse, repartir du bon pied dès dimanche est un souhait légitime.



«Notre défense était la moins perméable au cours des deux dernières saisons en D1», remarque Henri Reuter, l'adjoint de Thomas Berens. À y regarder de près, les joueurs à vocation défensive sont les… mêmes. «En effet, cela ne garantit rien. La vitesse d’exécution est plus élevée et la période d’adaptation terminée. On doit serrer les boulons derrière.»

Les finances ne permettent pas de transférer un «taulier». L’arrêt (définitif, après deux journées) de l’expérimenté Christian Braun a desservi la tâche de l’entraîneur, Thomas Berens. La blessure de l’attaquant Chinedu Okeke a constitué un autre coup dur. Les semaines se suivaient et les défaites… s’enchaînaient.



«La malchance était notre meilleure alliée», enrage Reuter. «Respectivement contre Etzella, Sandweiler (0-1), Hostert et Wiltz (2-3), nous avons concédé le but fatidique lors des cinq dernières minutes, voire même dans les arrêts de jeu. C’est fou! Ça fait mal.»

Alex Pott (ex-Victoria Rosport) doit amener un «plus»

Avec quatre longueurs d’avance sur Bissen, treizième et premier descendant, l'UMW n’est certain de rien. Un écart conséquent (8 points) existe entre le FF Norden 02 (8e, 20 points) et Grevenmacher (9e, 12 points), mais tout peut aller très, très vite.



«Nous sommes conscients de la situation. Il faudra se serrer les coudes jusqu’au bout. Norden 02, selon moi, n’a pas à se tracasser. La bagarre pour assurer le maintien concernera les mêmes: Grevenmacher, Mertert-Wasserbillig, Mondercange, Mamer, Bissen et Beggen.»



Les budgets de certains clubs sont supérieurs à d’autres, et le mercato a permis plus à certains qu'à d'autres de se renforcer. «C’est comme ça», grimace Henri Reuter. «On joue avec nos armes.» Thomas Beck et Niko Buchheit ont quitté le club, qui accueille Alex Pott. «Alex est un joueur offensif. Son sens du but et son expérience doivent nous aider. Je croise les doigts.»



Il reste à l’ancien du Victoria à performer au plus vite. Dès ce dimanche à Mamer? Le calendrier de reprise est ingrat: Mamer, Rodange, US Esch, Mondercange et Etzella. Plus question de musarder.