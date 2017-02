Descendant de BGL Ligue, Wiltz ne souhaite pas s’éterniser en Promotion d’Honneur. Le hic a trait à un premier tour mi-figue mi-raisin et une décevante sixième place. Rien n’est perdu mais tout reste à faire. «Il faudra prendre des risques pour marquer plus», assure l’entraîneur, Daniel Huet. Dix-huit buts inscrits en treize journées est un total insuffisant. Il importe de repartir du bon pied dès dimanche contre Mondercange pour entretenir l’espoir.



Propos recueillis par Vincent Lommel

Dan Huet, le dernier mercato d'été avait été mouvementé à Wiltz, avec la bagatelle de seize arrivées pour quinze départs! La mayonnaise a-t-elle pris comme vous le souhaitiez?

Oui et non. Perdre seize points sur trente-neuf (23 sur 39) est beaucoup, trop même. Je suis d’autant plus déçu que mon équipe, inexpérimentée avec une moyenne d’âge de 22,5 ans, était sans cesse dominante. Aucun adversaire ne lui était supérieur. Je dis bien: aucun! Fort heureusement, on a remporté les trois derniers matches avant la trêve (Swift, Mertert-Wasserbillig et Grevenmacher), ce qui nous permet de rester au contact avec le haut du tableau pour espérer monter. Nous ne sommes pas si loin du Top 2-3 (trois points de retard sur le duo Rodange-Swift et huit sur le leader, l'US Esch).

Sans ce probant neuf sur neuf de la fin de l'année 2016, Wiltz serait classé sept, huitième et sans doute irrémédiablement largué au classement…

Probablement. Le problème est double. Primo: on encaisse des buts à la c… Secundo: le manque de finition est un souci. Depuis la reprise en janvier, j’ai ajusté des choses au niveau de l’animation défensive et offensive. Le souhait est de réduire les erreurs individuelles, mais aussi de marquer plus.

Y parviendrez-vous?

Nous sommes sur le bon chemin. Gagner 1-0 suffira à mon bonheur.

Le supporter est impatient. Mondercange, Bissen et Sandweiler sont des adversaires certes à ne pas snober, mais à la portée du prétendant à la montée qu’est Wiltz. Y a-t-il une certaine pression sur vos épaules?



Réaliser un sans-faute serait parfait. Il a fallu composer avec les conditions météorologiques, ainsi que quelques petits bobos, mais la préparation a répondu à mes attentes. J'ai un noyau équilibré, composé de vingt-cinq jeunes joueurs. J’ai entière confiance en chacun.

Les arrivées de Gérard Mersch (Fola Esch) et d’Okenna Onwuzurumba (Patro Maasmechelen, Belgique) sont de nature à renforcer le secteur offensif. Ces attaquants sont-ils prêts pour la bagarre?

Le comité a pris ses responsabilités pour renforcer l’équipe. Souffrant des adducteurs, Gérard a été blessé durant le premier tour. Okenna a souffert du genou et a connu trois entraîneurs différents depuis le début de la saison. Résultat: il n’a pas joué. Les deux ont besoin de temps pour prétendre être à leur meilleur niveau. Ce duo peut, doit même, nous valoir des satisfactions. Il faudra être à 110%, prendre des risques chaque week-end sans négliger le travail défensif. De la sorte, il sera envisageable d’enchaîner les victoires.

La montée, vous y croyez, alors que pas moins de six autres équipes lorgnent vers la BGL Ligue… ?

Ça peut le faire. Tactiquement, techniquement et mentalement, mon équipe est parée.