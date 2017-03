Le FC Metz s’apprête à accueillir Rennes ce samedi (20h) avec l’envie d’effacer la mauvaise prestation à Lyon (0-5). Titulaire sur le flanc droit du milieu grenat face aux Gones, Thibaut Vion évoque la venue rennaise. Les messins entrent dans la dernière ligne droite.

Propos recueillis par Hervé Kuc

Thibaut, comment analysez-vous la rencontre de votre formation à Lyon (0-5)?

J’estime que nous avons effectué une première période assez solide. On encaisse un but juste avant la mi-temps sur lequel les Lyonnais ont bénéficié de pas mal de réussite; il faut l’avouer, on a pris un petit coup au moral, mais nous sommes revenus avec l’intention de renverser le cours du match. Malheureusement, le deuxième but a fait mal, et l’équipe a un peu lâché avec ce nouveau coup sur la tête.

Face aux Lyonnais, et seulement après 58 secondes de jeu, votre formation aurait pu mener…

Oui, et j’ai été déçu car si on avait su inscrire ce but, je pense que le match aurait pris un autre tournant. Mais, la partie ne s’est pas jouée sur ce seul fait, nous étions bien en place et même si nous avons concédé des occasions, nous avons fait preuve de solidité jusqu’à la pause. Ensuite, nous avons souffert et le score est lourd.

Vous avez évolué à droite du milieu de terrain grenat et avez quitté vos partenaires à l’heure de jeu. Pour quelles raisons?

Je n’avais jamais évolué à ce poste-là et je me suis rendu compte qu’il nécessitait beaucoup plus d’efforts que de jouer en attaque. Ce n’est pas mon positionnement préféré, mais si Philippe Hinschberger a besoin de moi, il sait qu’il pourra le faire. Maintenant, je n’ai pas été surpris d’évoluer à cet endroit de notre schéma tactique car dans la semaine, nous avions un peu travaillé cette option. J’ai beaucoup défendu, cela n’a pas été facile pour moi. Je suis sorti pour un changement tactique, je pense, mais aussi pour une raison physique: ce poste nécessite de donner beaucoup.

Le FC Metz (17e, 28 points) a encaissé 50 buts après 26 matches. Que faire pour améliorer ce mauvais chiffre?

C’est tout l’effectif qui est concerné par ce phénomène et pas seulement les onzes qui sont sur le terrain ou la défense. Il est vrai que lorsque nous perdons certains matches, nous ne le faisons pas sur de petits scores. Nous avions réussi à résoudre ce problème à Saint-Symphorien et il va falloir le faire maintenant à l’extérieur. Il est évident que le FC Metz va essayer de se maintenir grâce à son nombre de points, et non en fonction de sa différence de buts. Depuis le début de cette année, nous avons su être plus imperméables à domicile.

Rennes (8e, 36) arrive à Saint-Symphorien ce samedi. Comment faire pour s’imposer?

Ce samedi, il nous faut absolument les trois points. Il va falloir respecter les consignes et renouveler ce que nous avons su mettre en place à Saint-Symphorien face à Montpellier, Dijon ou Marseille. Si on doit se maintenir en Ligue 1 en ayant néanmoins pris des claques face aux clubs du haut de tableau, cela nous conviendra également.

Comprenez-vous le mécontentement de certains de vos supporters face aux lourdes défaites subies?

Dès le début de saison, nous savions que nous ne disputerions pas le haut de classement, ce n’était pas notre objectif. Il était clair que nous étions appelés à perdre des parties, mais sachez que nous aussi n’aimons pas encaisser autant de buts. Pour le moment, les grosses écuries ne nous ont pas non plus trop réussis. Face au PSG, à Saint-Etienne et à Bordeaux, il faudra pourtant tout faire pour empocher un point.

Le dénouement de la Ligue 1 risque de se faire lors de la 38e journée. Etes-vous d’accord avec nous?

Chaque match sera une finale et il va nous falloir un gros mental jusqu’à la fin, et le groupe va devoir rester soudé jusqu’au dernier match. Chaque match sera une bataille! Nous ne voulons pas descendre ni disputer deux matches de barrages face au troisième de Ligue 2. On va tout faire sur le terrain pour y arriver.