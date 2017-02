Ménagé à Monaco après son ennui au genou, Ivan Balliu (25ans) a repris l’entraînement normalement avec ses coéquipiers et devrait pouvoir tenir le flanc droit de la défense messine devant Nantes (samedi, 20h). Le FC Metz amorce un parcours à domicile qui doit lui permettre de rester parmi l’élite en mai prochain.

Interview: Hervé Kuc

Ivan, comment se porte votre genou ?

J’ai malheureusement été victime d’une petite entorse lors du match face à Dijon (2-1) et je suis resté deux jours avec Hugo Cabouret le préparateur physique. Là, tout est rentré dans l’ordre, j’ai repris le travail avec le groupe, je n’ai plus du tout mal et je suis apte à jouer face à Nantes ce samedi. Je suis prêt pour le final du championnat qui débute face aux Nantais à Saint-Symphorien.

Ouvrons une parenthèse Ligue des champions. Le PSG a balayé Barcelone (4-0), votre ancien club, ce mercredi soir. Qu’en pensez-vous?

Cela m’a surpris! Paris a fait un excellent match de la première à la dernière minute et il faut bien évidemment le féliciter. Le PSG a été supérieur dans tous les domaines du jeu: technique, tactique et dans l’efficacité. Le milieu de terrain du Barça a néanmoins trop laissé jouer: regardez le dernier but des Parisiens où Meunier remonte tout le terrain seul et sert trop facilement Cavani! Je suis triste car Barcelone a été décevant et n’a pas fourni une belle partie.

Abordons le dossier FC Metz (16e, 27 points). Vos coéquipiers n’ont pas existé la semaine dernière à Monaco (0-5). Pourquoi?

Avant la partie, nous étions parfaitement conscients de la mission à accomplir: il est très difficile d’espérer battre Monaco, une formation très forte et qui a déjà infligé de grosses punitions à d’autres formations de Ligue 1. C’est un autre niveau de jeu. Début janvier, nous avions été capables de prendre un point à Nice (0-0) alors que les Niçois étaient en tête du championnat. Mais à Monaco nous avons vécu une partie difficile.

Philippe Hinschberger, l’entraîneur grenat, vous fait confiance depuis plusieurs semaines…

Il m’a offert beaucoup plus d’opportunités qu’en début de saison. Lors de la première partie, on m’avait laissé la possibilité de jouer deux matchs et ensuite j’ai rejoint le banc de touche. Là, on m’a donné beaucoup plus de temps pour m’installer sur le flanc droit de la défense. On me laisse dans le onze de départ et forcément la confiance qu’on m’accorde m’aide pour m’installer à mon poste. J’aime toujours autant me porter vers l’attaque mais je n’oublie pas qu’on attend de moi d’être avant tout un défenseur.

La Ligue 1 est passionnante, en haut comme en bas. Le verdict va-t-il se dénouer lors de la 38e et ultime journée de la compétition?

La lutte va être totale jusqu’au dernier match car tu t’aperçois que quand tu gagnes deux matchs tu peux bien respirer mais que dans le cas contraire cela peut devenir très dur pour ton équipe. Nous allons devoir effectivement disputer chaque partie comme une finale! Et dans notre situation, nous avons besoin de tout le monde pour nous supporter et quand je vois la tribune Est vide du stade Saint-Symphorien, cela me gêne. C’est compliqué de défendre ou d’attaquer quand tu vois qu’une partie de tes supporters n’est pas là. J’espère que le président Bernard Serin va bientôt la rouvrir.

Nantes (12e, 29 points) arrive ce samedi à Metz (26e journée). Comment faire pour bousculer et distancer cet adversaire ?

Nous sommes dans l’obligation de remporter ce type de match. Pour vaincre, nous allons devoir rester bien groupés, avec le même état d’esprit que depuis la reprise en 2017, remporter les duels et faire mal à notre adversaire lorsque nous avons le ballon dans les pieds. Dernièrement, devant Dijon (2-1), nous nous sommes mis à rester derrière mais c’est uniquement une question de mental, c’était dans les têtes.