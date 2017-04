En manque de points ces dernières semaines, le FC Metz espère distancer Nancy ce samedi à Saint-Symphorien (20h) pour mieux respirer. Philippe Hinschberger ne veut rien dévoiler de ses intentions de jeu et le derby promet d’être sacrément disputé. Chaud devant.

Propos recueillis par Hervé Kuc

Philippe, que retenez-vous de votre revers à Lorient?

Nous avons raté notre seconde période face aux Lorientais (1-5) et la défaite fait tache, mais je rappelle que cet adversaire avait été s’imposer à Lyon (4-1): ce n’est donc pas une équipe de «dockers du port». Ils ont des attaquants qui vont vite. Je n’ai pas compris notre seconde période là-bas et je l’ai dit à mes joueurs.

Comment se présente le derby pour votre formation?

La venue de Nancy est importante, et pas seulement par rapport au classement des deux équipes. Le résultat du match aller (0-4) doit nous gonfler à bloc pour réussir une excellente performance et nous rapprocher de notre unique objectif: le maintien. Avec 39 points, si nous l’emportons ce samedi, je ne pense pas que cela serait encore suffisant. On manifeste une certaine impatience, car depuis notre succès face à Bastia (1-0), nous n’avons plus gagné. A ce moment-là, beaucoup m’avaient dit que nous étions sauvés et on s’aperçoit que j’avais raison de penser le contraire. Nous avons cette volonté d’aller décrocher cette victoire.

Allez-vous apporter des changements importants dans votre onze de départ?

Vous verrez le groupe vendredi soir et nous lèverons les incertitudes dans le bon ou le mauvais sens. Je vais m’appuyer sur un groupe dans lequel j’aurai entière confiance et on alignera la meilleure équipe. Assou-Ekotto jouera-t-il? Cela ne sert à rien de l’annoncer maintenant.

Sentez-vous une excitation particulière autour de ce match?

L’environnement autour de cette rencontre est assez important et ce n’est pas à nous de faire bouillir davantage la cocotte minute. Le FC Metz doit rester bien concentré sur son jeu, son plan de bataille pour battre Nancy. Quand je regarde les Nancéens jouer, je vois une équipe généreuse avec des garçons qui courent et qui sont impliqués dans le maintien du club. On connaît leurs caractéristiques, ils vont être hyper motivés, mais nous également. Il n’y aura pas d’excès d’agressivité sur le terrain, car les vingt-deux acteurs se respectent.

Que pensez-vous de la période actuelle vécue par votre équipe?

Entre ce qu’on peut produire et nos résultats du moment, il n’y a pas beaucoup de corrélation. Je pensais que nous étions capables de prendre trois points lors des cinq rencontres d’avril. Cela n’a malheureusement pas été le cas, et notre meilleure occasion de succès a été notre partie face au PSG (2-3). Il y a tellement d’équipes concernées par le maintien que je pense que nous serions rassurés au-dessus de 40 points en poche.

L’enjeu de la rencontre

Le FC Metz (15e, 36 points) reçoit Nancy (19e, 32), et la seule lecture du classement suffit à préciser l’enjeu de la confrontation. Les Messins ont encore en mémoire le cinglant revers enregistré au stade Marcel Picot lors de la première confrontation (0-4, 15e journée). Une déculottée mémorable que les Mosellans veulent effacer. La 35e journée de Ligue 1 pourrait sourire au FC Metz, en cas de résultat très favorable, car Dijon (18e)-Bordeaux et Caen (17e)-Marseille tous deux disputés dimanche, devraient voir les poursuivants du club grenat souffrir ce week-end. Les joueurs de Philippe Hinschberger s’en iront ensuite à Lille (6 mai), avant de recevoir Toulouse (14 mai) et de finir leur parcours à Guingamp (38e journée, 20 mai).

Le groupe probable

Didillon et Kawashima; Balliu, Milan, Falette, Bisevac, Assou-Ekotto, Signorino (?), Rivierez; Mandjeck, Doukouré, Diagne (ou Philipps), Mollet, Jouffre, Cohade, Sarr, Nguette; Diabaté, Erding.

Le «prono» de la rédaction

C’est le match de cette fin de saison à Saint-Symphorien! La venue de Nancy est attendue par tous: joueurs, dirigeants et supporters. Plus qu’un derby, une rencontre qui doit permettre aux Messins de faire un bond de trois points au classement. Avec ou sans talent, mais avec détermination. Notre pronostic: 2 à 1 en faveur du FC Metz.