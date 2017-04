La deuxième manche du play-off titre se joue déjà ce jeudi à 20 heures. L’Amicale Clervaux accueille sur son parquet le FC Differdange 03, victorieux (5-4) de la première joute. Les Nordistes n'ont guère le choix: une victoire est indispensable pour entretenir l’espoir. Le coach de l’Amicale, Filipe Pinto compte sur son effectif pour réaliser un match sans faille.

Par Stéphane Guillaume

Comme dans toute finale du championnat qui se respecte, la première manche a été animée surtout dans les dernières minutes: un laps de temps au cours duquel cinq buts ont été inscrits! Filipe Pinto, le cornac de Clervaux, parle même d’un épilogue fou, son équipe étant alors à la limite de la rupture, malgré un rendement correct durant une demi-heure de jeu. «C’était un match très serré pendant 33, voire, 34 minutes, et à partir de là, cette finale est devenue un peu folle. On a montré que physiquement, on avait atteint nos limites, et Differdange en a bien profité pour prendre le match à son compte.»

Lors de cette joute initiale, pratiquement tous les buts differdangeois (5) sont venus d’actions initiées sur les flancs. Le coach de l'Amicale va donc devoir trouver une solution pour bloquer ces attaques qui ont fait mal à sa défense. «Oui, c’est vrai. Ils sont forts sur les flancs, très rapides et précis. On n’était pas bien au niveau défensif et individuel. C’est pour ça qu'ils se sont créé beaucoup de situations de finalisation à partir des flancs», reconnaît Filipe Pinto.



«On n’a pas réussi à prester au même niveau durant les quarante minutes de jeu»

Lundi à Differdange, Clervaux a pu compter sur un Sergio Oliveira attentif et décisif dans sa cage, puis sur un Marques «Guri» Ferreira qui marche littéralement sur l'eau en ce moment, avec ses trois buts personnels, ses interceptions et son placement toujours judicieux. Par contre, tout le monde n’a malheureusement pas eu le même rendement, ainsi que l'admet l'entraîneur: «Sergio et Guri ont été bien dans les derniers matches et lors de la finale de la Coupe du Luxembourg aussi. Mais c’est toute l’équipe qui doit montrer une amélioration dans le jeu, et lundi dernier, on n’a pas réussi à prester au même niveau durant les quarante minutes de jeu.»

Lors de la première manche lundi à Oberkorn, Kevin Marques (en bleu, n°11, FC Differdange 03) avait causé bien des soucis à Joao Soares (Amicale Clervaux, en orange)

Photo: Stéphane Guillaume

Les Oranges de Clervaux ont prouvé qu’ils n’étaient pas présents à ce stade de la compétition par hasard et qu’il faudra compter sur eux jusqu’à la fin. Maintenant, ils n’ont guère le choix et une seconde défaite instillerait forcément le doute dans les esprits clervallois. Il faudra être appliqué dans les déplacements sur le parquet et surtout présent au marquage et dans les duels. «Cette première manche a montré à tout le monde que nous sommes là pour nous battre jusqu'à la limite et pour gagner les trois manches de cette finale. On n’est pas là pour se promener», conclut Filipe Pinto, l'ambition et la détermination chevillées au corps.



Le programme

Jeudi à 20 heures



2e manche: Amicale Clervaux Futsal - FC Differdange 03 au Centre scolaire et sportif de Reuler. Le prix d’entrée est fixé à 5 euros.

Déjà joué



1re manche, le lundi 24 avril: FC Differdange 03 - Amicale Clervaux Futsal 5 - 4