Quatrième de la classe à trois longueurs d’Etzella, actuel barragiste à quatre journées du terme, l'US Hostert est la déception de la saison. L’entraîneur, Henri Bossi pointe du doigt l’état d’esprit de plusieurs de ses joueurs. «Ils ne respectent pas les consignes», fulmine-t-il.

Henri, croyez-vous encore à la montée de l'US Hostert en BGL Ligue, via les barrages?

Cela sera difficile. On a l’obligation de remporter nos quatre derniers matches (Grevenmacher, Rodange, Mondercange et Bissen), avant de tirer d’éventuels plans sur la comète. Quatre fois un score de 1-0 me suffirait. Hostert peut le faire. Je ne m’avance pas, car Etzella a son sort entre ses mains. Mon équipe est trop irrégulière: elle a vendangé sept points, respectivement face à Beggen (2-2), Sandweiler (0-1) et Mertert-Wasserbillig (2-3). Où serions-nous si nous avions fait le plein ou sans la blessure de Makasso? Subir la loi de Sandweiler n’est pas la fin du monde. J’ai, surtout en travers de la gorge les buts tardifs encaissés contre Beggen, mais aussi l’US Esch (2-2). Ils se paient cash. J’ai conscience d’une chose: vu la qualité de l’effectif, Hostert doit toujours terminer parmi les deux premiers. La motivation de certains garçons laisse à désirer: ils ne sont pas concentrés, commettent des erreurs de positionnement et y vont de dribbles inutiles. C’est dommage pour leurs coéquipiers, car les résultats en pâtissent. Ce n’est pas toujours la faute de l’entraîneur! Je m’explique: lorsque le club est descendu en PH, il y avait de la qualité. Ensuite, avec Rudi Marchal - démis de ses fonctions en mars 2016 -, des joueurs avaient posé des problèmes ou avaient contribué au départ du coach. Je suis arrivé en remplacement de Rudi. Et quoi? Là aussi, l’histoire se répète. Thomas Füllenwarth râlait de se retrouver sur le banc. Il a quitté le navire en novembre 2016, avant de s’épancher dans les médias. Cette façon de faire est trop facile.

Le mercato estival dépendra-t-il de la montée en BGL Ligue ? Le comité sera-t-il dépité en cas d’échec?

L’objectif initial était d’être dans le coup (au moins le Top 5) jusqu’à la dernière journée. C’est le cas. Mais je ne suis pas dupe: Etzella est favori pour le podium final. Je serai encore à Hostert en 2017-2018. Je signe toujours des contrats d’une saison. L’entente est excellente avec le comité qui est trop… gentil. On prépare minutieusement la prochaine saison. Nous l’avons encore évoquée avec le président ce matin (l'interview a été réalisée jeudi). Être ambitieux et avoir un noyau compétitif sont deux choses distinctes. En créer un est ingrat. Je n’ai pas besoin de pleurnichards. J’ai amené les frères Stumpf, Rougeaux, Guerra cet été, et encore Pomponi en hiver. Ils sont titulaires, car ils répondent aux attentes. Le budget n’est pas assez élevé pour monter en BGL Ligue. Concernant le prochain mercato, tout est clair: on veut garder tout le monde en cas de montée. Dans le cas contraire, il faudra trancher avec certains joueurs. Aux principaux concernés de me prouver d’ici la fin mai qu’ils veulent prolonger l’aventure à l’USH. Je souhaite travailler avec un groupe de dix-huit joueurs. Opérer un «turn over» chaque week-end est une bonne façon de faire pour le maintenir en alerte, éveillé.

Ancien joueur de l’Excelsior Virton (Belgique), Yassine Knis (21 ans) est arrivé au mois de janvier. Mais son temps de jeu est faible: s’agit-il d’une erreur de casting?

Non, Yassine s’entraîne bien. Il n’y a rien à dire sur sa mentalité. À sa décharge, la concurrence est rude dans le secteur offensif. Le trident Rougeaux-Drif-Pomponi sait manier un ballon et a le niveau requis pour évoluer en BGL Ligue. Le gamin fait ses dents. Aucune décision n’est prise quant à son avenir. Par contre, il a besoin de temps de jeu. Le prêter une saison est une éventualité. On verra.