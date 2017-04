L’Union Mertert-Wasserbillig et sa recrue hivernale, Alex Pott (28 ans), carburent au super depuis cinq matches, en affichant un bilan inespéré de treize points sur quinze. Le maintien sans devoir passer par la «case barrage» est en vue. Déterminés, les promus entendent réaliser un coup fumant dimanche (16h) au Swift lors de la 22e journée de PH.



Propos recueillis par Vincent Lommel

Alex, vous avez rejoint l’Union Mertert-Wasserbillig en janvier dernier, en droite ligne de Rosport. Comment s'est passée votre intégration?

Parfaitement. Connaître à l'avance la plupart des joueurs a beaucoup facilité les choses. J’ai joué au Victoria Rosport avec l’entraîneur (allemand) de l'UMW, Thomas Berens, ou encore Sacha Apitz. On ne présente plus le coach adjoint, Heng Reuter, un ancien arbitre. Pour être honnête, j’avais assisté à plusieurs matches de ma nouvelle équipe au premier tour. Je n'ai donc pas débarqué en terre inconnue.

Jusqu'à présent, vos prestations ont-elles répondu à vos attentes?

Je me suis mis la pression lors des trois premiers matches. Je n’étais vraiment pas bon. Trouver une explication s’imposait. On a discuté avec Thomas (Berens), et le coach a eu les bons mots: il m’a demandé de simplifier mon jeu. Mes prestations sont meilleures à présent, et j'en suis soulagé. Mon expérience me sert à encadrer les jeunes.

L'UMW a débuté le deuxième tour par trois défaites de rang (Mamer, Rodange et US Esch). Le doute s’est-il installé à ce moment-là?

Aucunement! Le capitaine, Marvin Roggendorff tient son rôle à la perfection. Son discours est positif. C’est un motivateur hors pair. Et puis, tactiquement, il y a eu quelques ajustements.



De là à forger quatre victoires en cinq rencontres (Mondercange, Bissen, Hostert et Sandweiler, plus un partage contre Etzella), n’était-ce pas inespéré?

Oui et non. La cohésion de ce jeune groupe talentueux est remarquable. Chacun se bat l’un pour l’autre. On y arrive avec une telle mentalité. D’un autre côté, chaque match est difficile en PH.

A l'image de l'ensemble de l'équipe, votre courbe personnelle est, elle aussi, ascendante...



J’ai marqué trois buts et donné six passes décisives depuis mon arrivée. Les chiffres sont bons, mais ils ne sont pas importants. Ma petite personne ne compte pas. L’essentiel est de voir l’Union prendre des points. Et c’est le cas maintenant...



Lentement mais sûrement, le maintien en PH se profile. Est-ce votre sentiment?

Posséder quatre points d’avance sur les deux barragistes (Mamer, 11e Mamer et Grevenmacher, 12e) est certes mieux que le contraire. Mais le niveau en PH est relevé et difficile, et rien n’est joué. Mais, vu les qualités de l’effectif, Mertert-Wasserbillig ne devrait jamais lutter pour éviter la relégation. Pourtant c’est le cas.

Direction Hesperange ce dimanche, pour croiser le fer avec une équipe en plein doute, quasiment éliminée dans la course à la troisième place. L’UMW va-t-elle poursuivre sur sa belle lancée face au Swift?

Je suis content d’aller au Holleschbierg. La pelouse est superbe. Confirmer n’est pas le plus facile. Nous sommes en mesure de ravir, au minimum, une unité. Mais on montera sur le terrain pour gagner

Après le Swift, place à la lanterne rouge, déjà condamnée, Beggen. Là, la pression pèsera beaucoup plus. Saurez-vous la gérer?

À condition de glaner six ou sept points sur les quinze restant en jeu, le maintien sera assuré sans même disputer les barrages. Après Hesperange, on accueille Beggen et le FF Norden, et nous irons à Grevenmacher et à Wiltz. Avec l’appui de nos fidèles supporters, faire le plein à domicile s'avère impératif. J’y crois. En tant que pur «Rosporter», je n’ai pas envie de perdre contre le CSG.

Regretteriez-vous d'avoir quitté le Victoria lors du dernier mercato hivernal?

J’ai commencé le football au stade du Camping à l’âge de 4 ans. Partir fut une décision difficile à prendre. J’ai très peu joué au premier tour, et ceci explique cela. Je ne regrette rien. Ma famille est fière de mon choix.

Et pour Alex Pott, ce sera stop ou encore en 2017-2018?

Bonne question! Je ne sais pas encore. Faire une pause en raison de mon emploi, mais aussi de ma famille, est une éventualité. Pour l'instant, je réfléchis.

LE PROGRAMME DE LA 22e JOURNÉE



Samedi à 18h30



FC Mondercange - FC Mamer 32

Dimanche à 16 heures



Swift Hesperange - Union Mertert-Wasserbillig

CS Grevenmacher - Etzella Ettelbruck



US Sandweiler - Avenir Beggen

FCRodange 91 - US Esch

Atert Bissen - FF Norden 02

FC Wiltz 71 - US Hostert