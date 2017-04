Ancien joueur à la fois de Wiltz et d’Etzella, Luc Melchior (45 ans) sera au Deich dimanche à 16 heures pour assister au derby du Nord. «Ni Etzella, ni Wiltz ne peut perdre le derby. Les débats seront tactiques», assure-t-il. «Les deux clubs ont fait table rase du passé; ils sont sur le bon chemin pour retrouver, tôt ou tard, la BGL Ligue.»

Propos recueillis par Vincent Lommel

Luc, quels sont vos souvenirs de joueur des derbies du Nord Etzella - Wiltz?

Le dernier qui me vient à l’esprit est celui en finale de la Coupe de Luxembourg en 2001. Wiltz, où j’évoluais alors, avait perdu 3-5. En fait, j’ai porté le maillot wiltzois durant les années 90, et début 2000, puis celui d'Etzella de 2001 à 2004, à l’époque des Holtz, Grettnich et consorts. Une fameuse équipe! Mon dernier club était Erpeldange en 2008- 2009. Depuis la fin de ma carrière, j'assiste très fréquemment à des rencontres de BGL Ligue ou de Promotion d'Honneur, avec une préférence pour la PH.



Etes-vous nostalgique?

Oui et non. Avant tout, je suis un supporter du football pratiqué dans la région du Nord (Wiltz, Ettelbruck, Mertzig, Dierkich, Erpeldange). Le derby de ce dimanche n’a plus rien à voir avec celui d’il y a une dizaine d’années. A l'époque, il y avait plus de 1.000 personnes au stade, un engouement incroyable, on en parlait un mois à l’avance. Désormais, seuls les supporters l’évoquent. Les joueurs proviennent d’horizons divers et ne s’en soucient guère. Qu'il s'agisse de la BGL Ligue ou de la PH, je trouve que le niveau laisse à désirer. J’ai vu trop peu de rencontres intéressantes.

Derrière le duo US Esch - Rodange, bien parti pour monter, le classement de la PH est serré. Qu'est-ce que cela vous inspire?

Avec les deux formations que vous venez de citer, Wiltz et Hostert proposent le meilleur jeu. Les autres sont moins techniques, et plus physiques. Elle ne me plaisent pas vraiment. Le barragiste se frottera soit à Rumelange, au Racing ou au RM Hamm Benfica. Ces adversaires évoluent à un autre niveau durant la saison.

Le football vous manque-t-il ?

J’ai été adjoint de Patrick Grettnich à Erpeldange, avant de prendre du recul. J’ai consenti énormément de sacrifices comme joueur. Je joue avec les vétérans de Mertzig ou d'Erpeldange quand j’en ai envie. Idem pour aller faire un footing. Les contraintes horaires, c’est terminé. Toutefois, j’ai en charge l’équipe de l’Armée - Luc Melchior travaille à la logistique à l’armée luxembourgeoise - qui participe de manière ponctuelle à des tournois et dispute des matches amicaux (Belgique, Pays-Bas, Allemagne), ainsi que celle des «Specials Olympics» (handicapés mentaux à partir de 16 ans). C’est enrichissant.

Assisterons-nous à un derby de belle facture dimanche?

J’espère me tromper, mais ma réponse est... non. Voir plusieurs buts serait grisant. Je n’y crois guère. Wiltz (3e) et Etzella (4e) sont en pleine bagarre - avec d’autres équipes - pour disputer les barrages, avec l’interdiction formelle de perdre des points, car il ne reste plus que six journées. La pression est palpable. L’enjeu prendra le pas sur le jeu, qui sera tactique, fermé. La forme du jour sera prépondérante.

Vous avez un pronostic?

J’ai des connaissances au sein des deux clubs. D’ailleurs, la rivalité n’est plus ce qu’elle était. Les dirigeants ont changé. Ils s’entendent. À leur demande, je leur prodigue des conseils sur des joueurs. Comme je suis neutre, un match nul serait bien. Mais tout en sachant qu'un score de parité n’arrangerait personne.

Quelle est la meilleure équipe entre Etzella et Wiltz cette saison?

Wiltz pratique un meilleur football. Mais attention: bien jouer ne veut pas dire gagner, surtout dans le football actuel. L’entraîneur Dan Huet a à sa disposition un groupe expérimenté. Il a le luxe d’aligner un attaquant, Okanna Onwuzurumba (21 ans), capable de marquer, de faire la différence. Je vois le FC Wiltz terminer troisième. La récompense serait belle.

Et Etzella?



Le club d'Ettelbruck est dans le dur depuis le début du deuxième tour et encaisse trop (facilement). Claude Ottele n’a aucun patron dans le secteur défensif. L’effectif n’est pas prêt, manque de maturité pour monter en BGL Ligue. N’empêche, les comités travaillent bien. Les deux clubs sont sur le bon chemin. Nommer un entraîneur luxembourgeois était une bonne idée.

Le programme de la 21e journée de PH



Tous les matches dimanche à 16 heures



Etzella Ettelbruck - FC Wiltz

Avenir Beggen - Atert Bissen

FF Norden 02 - FC Mondercange

FC Mamer - FC Rodange

US Hostert - Swift Hesperange



US Esch - cs Grevenmacher

Union Mertert-Wasserbillig - US Sandweiler