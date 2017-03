Avec un bilan tristounet de six points sur quinze depuis la reprise, le Swift déçoit ses sympathisants. Wiltz, troisième et barragiste, reste à portée de fusil. Pour continuer à rêver à l’accession à la BGL Ligue, Serge Wolf, frustré, met en garde son groupe. «Il faut être plus rigoureux», dit-il.



Interview: Vincent Lommel

Serge, votre équipe avait bien débuté l'année en battant Bissen (2-1). La suite, c’est trois défaites et une victoire…

C’est regrettable et inadmissible - le succès contre Beggen (14e et descendant en puissance) est considéré comme normal. À Sandweiler (3-4), on mène au score puis on encaisse des buts «casquettes». Un manque de concentration fatal. Je n’étais pas au bout de mes peines. A Norden (1-3) et contre Mamer (1-3), l’histoire se répète avec de flagrantes erreurs individuelles qui se paient cash. On a pris une leçon d’engagement, d’envie. Rendez-vous compte: mon équipe obtient un corner dimanche passé. Elle perd le ballon. L’un des miens est en train de changer de chaussures au milieu du terrain. La contre-attaque est amorcée et se termine par un penalty pour Mamer. A en devenir fou. La préparation était excellente avec plusieurs matches amicaux même si cela ne remplace jamais une rencontre officielle.

Le Swift ne compte que deux points de retard sur le barragiste Wiltz. C’est peu. N’empêche l’état d’esprit doit changer sous peine de déchanter en fin de saison…

On a grillé tous nos jokers. J’ai mis les points sur les "i" aux entraînements. Les garçons ne doivent plus se cacher, être plus rigoureux en zone défensive. Chaque semaine, plusieurs éléments passent au travers. C'est très embêtant. L’effectif est un peu juste en quantité mais, Hesperange s’en sortira collectivement, pas sur un exploit personnel.

Il faudra être au top lors des huit dernières journées. Le calendrier est terriblement difficile. Quel est votre état d’esprit avant d’aborder le «money time»?

J’ai une philosophie de jeu et le Swift continuera à proposer du beau jeu. L’US Esch, Etzella, Hostert, Mertert-Wasserbillig et Wiltz sont nos prochains adversaires. D’ici un mois (ou moins…) et vu les confrontations directes entre les prétendants aux barrages - revenir sur l’US Esch (1er) et Rodange (2e) qui possèdent respectivement 10 et 7 points d’avance sur Wiltz (3e) s’annonce délicat - on sera fixé. Disputer les barrages est une priorité absolue. On a encore nos chances et, par chance, notre destin entre nos mains. La remarque vaut pour nos rivaux. Par contre, au risque de surprendre, je ne peux pas être confiant en regard des dernières prestations. J’appelle à la mobilisation générale. Une prise de conscience s’impose. Je veux voir des hommes sur la pelouse prêts à mourir pour leur club. La défaite est interdite à Esch.

La 19e journée

Vendredi à 20h: Beggen - Rodange



Dimanche 16h

Norden 02 - Grevenmacher

Etzella - Hostert

Mamer - Wiltz

US Esch - Swift

Lundi 27 à 20h: Mertert-Wasserbillig - Bissen

Mercredi 5 avril à 20h: Sandweiler - Mondercange