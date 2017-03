Le défenseur de l'UNA Strassen, Joscelino dos Santos préface le déplacement de son équipe ce dimanche (16h) à Mondorf dans le cadre de la 19e journée de BGL Ligue, et détaille les raisons du retour en forme de son équipe, à nouveau classée cinquième dans la hiérarchie.

Propos recueillis par Thibaut Goetz

Joscelino, Strassen est de retour dans le Top 5 de la BGL Ligue. Qu’est-ce qui a changé dans le groupe après une phase aller en dents de scie?

L’équipe va mieux, en effet, après de nombreux changements. On arrive à produire de meilleurs matches à domicile. A l’extérieur, on a joué Differdange 03 et le Fola, soit des équipes qui jouent le titre, avec, à l'arrivée, des défaites tout de même assez lourdes. Mais dans l’ensemble le groupe vit mieux.

Strassen a-t-il simplement mis du temps à digérer les nombreux changements intervenus au mercato estival?

Ce fut compliqué, c'est vrai, car cela faisait un moment que l’on avait le même groupe, depuis des années même. Il y a eu beaucoup de départs et d’arrivées, avec notamment pas mal de jeunes. Ce n’était pas évident, je parle pour moi, mais avec le temps on peut constater que ça va mieux.

Ce match de la 19e journée, dimanche à Mondorf, peut-il être un tournant dans votre saison?

Clairement, oui! A Mondorf, c’est une finale! Il faut qu’on gagne, car pour l’instant, nous ne sommes même pas assurés de rester en BGL Ligue. Cette année, le championnat est vraiment compliqué: si on gagne un match, on peut être quatrième, car les trois premiers sont intouchables, et si on perd, on peut tout de suite se retrouver en bas de tableau. C’est un match important, on les respecte, mais Mondorf est une équipe à notre niveau: c’est une rencontre qu’il faut gagner.

Mondorf enchaîne les bons résultats depuis son nul face à Dudelange, l’équipe d’Arno Bonvini est même la quatrième meilleure à domicile en BGL Ligue. En revanche, pour vous, c’est plus compliqué à l’extérieur. Comment préparez-vous ce déplacement?

Comme tous les autres matches, avec du sérieux à l’entraînement. Lors de la phase aller, c’est pourtant à l’extérieur que l'on a pris le plus de points, et maintenant c’est l’inverse. On verra bien, mais comme je l’ai dit, nous allons à Mondorf pour gagner.

Quel est le danger numéro un à l’US Mondorf?

Toute l’équipe! C’est une équipe qu’on affronte souvent en amical et que l’on connaît. Ils jouent bien ensemble, et ces derniers temps, comme on peut voir, ils marquent souvent à la fin des rencontres. Il faut vraiment ne pas se relâcher contre eux, et cela pendant 90 minutes.