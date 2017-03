Ambitieux avant la saison, le FC Mondercange est aujourd'hui... virtuellement barragiste. La défaite à Mertert-Wasserbillig fut celle de trop pour Jacques Muller, démis de ses fonctions lundi. Le défenseur Yannick Afoun (28 ans) prend la parole: «Le problème est d’ordre psychologique. Le groupe est capable de bonnes choses, mais encore faut-il vouloir sortir de cette mauvaise passe.»

Philippe Lesbresne et Mauro Castellani ont distillé les entraînements cette semaine, avec... l'interdiction absolue de perdre contre l'Atert Bissen dimanche (16h) à domicile.

Propos recueillis par Vincent Lommel

Yannick, vous attendiez-vous au licenciement de Jacques Muller?

Lorsque les résultats ne répondent pas aux attentes, c’est toujours la même histoire: le premier à passer à la trappe est l’entraîneur. Le président, José Dhur a expliqué la chose lundi soir. Philippe Lesbresne (joueur et coach-adjoint) et Mauro Castellani (entraîneur des gardiens) prennent le relais. Nous n’en savons pas davantage sur le nom du successeur de monsieur Muller; les bons entraîneurs sont déjà engagés ailleurs! Un nouveau coach permettrait-il de redistribuer les cartes, de remotiver certains garçons? Davantage de discipline ne ferait de tort à personne, c’est une certitude.

Avec un bilan famélique de 15 points sur 51, le comité a pris ses responsabilités…

Il a estimé que le courant ne passait plus entre le coach et le groupe, qui n’a rien à dire. Au risque de surprendre, tout allait bien aux entraînements. Mondercange abordait ses matches comme il le fallait.

Autant que cela...?



Marquer, mener au score est une chose, pouvoir le garder en est une autre, sacrément différente. En dépit d’une bonne prestation, nous avions perdu (2-3) au Swift lors de la journée inaugurale. Même chose lors de la 13e journée, en décembre: on a dominé Rodange... pour s’incliner 0-1 à l'arrivée. Rageant!

La spirale négative du FCM s'est enclenchée dès le début de la saison, sans aucune amélioration, ou à peine, six mois plus tard…

Rien ne tourne, en effet, et je ne l’explique pas. Jacques Muller a pourtant du vécu. Il restait calme, patient, essayait de remobiliser les joueurs, mais rien ne changeait. On a effectué une excellente préparation hivernale en mettant surtout l’accent sur le facteur psychologique.

Mondercange pensait être reparti du bon pied. Et puis, patatras!, avec trois défaites en quatre journées depuis la reprise, rien ne s’est arrangé…

En effet. Face à Wiltz (0-3), on a un joueur exclu après 20 minutes, et tout change. La victoire (1-0) face à Grevenmacher est méritée. Contre Rodange (1-3), on se débrouille pour débloquer la situation, on prive l'adversaire de ballon, avant de plier, puis de rompre. Enfin, la mentalité allemande de Mertert-Wasserbillig a fait la différence (1-3). Nous avions les cartes en mains pour forger un résultat positif. Hélas, à force de rentrer et de tomber dans leur jeu, fait de longs ballons, on s’est fait avoir.



Le classement est sans équivoque: Mondercange (11e) est actuellement en position de barragiste. N’est-ce pas scandaleux?

La qualité est présente, l’ambiance est bonne, la solidarité est évidente et les joueurs s’entendent bien. Par contre, sur le terrain, on ne voit rien de tout ça. Rien du tout! À force de passer au travers, le doute s’installe.

Ce dimanche, c'est Bissen qui débarque à Mondercange. Un adversaire qui compte six points de moins que le FCM. Une onzième défaite est à proscrire...



Il faut vouloir se faire mal et tout mettre en oeuvre pour arracher la victoire. Je dispute ma quatrième saison à Mondercange, et je trouve que le niveau de la Promotion d’Honneur ne cesse de s’améliorer. À l’exception de Norden 02 (8e), chaque équipe est concernée soit par la montée (Top 1 à 7), soit par la descente (9 - 14). C’est révélateur…

LE PROGRAMME DE LA 18e JOURNÉE DE PH

Samedi à 19h30

FC Wiltz - FF Norden 02



Dimanche à 16 heures



Etzella Ettelbruck - Union Mertert-Wasserbillig

CS Grevenmacher - Avenir Beggen

FC Rodange 91 - US Sandweiler

US Hostert - US Esch

Swift Hesperange - FC Mamer 32



FC Mondercange - Atert Bissen