(ER) - A 19 ans, Aldin Skenderovic fait figure de valeur sûre de la BGL Ligue, une compétition qu'il découvre pourtant avec ses partenaires de l'Union Titus Pétange. Les promus débordent d'ambition et sont bien décidés à poursuivre leur progression dans la hiérarchie du football luxembourgeois. Les Differdangeois sont prévenus.

Aldin, quel regard portez-vous sur le Titus depuis la reprise du championnat (deux succès et deux revers)?

Nous avons été battus par Dudelange, ce qui n'est pas un drame. J'étais suspendu contre le RM Hamm Benfica mais ce jour-là, on a commis une petite erreur. Le score était de 1-1 et on a essayé de forcer la décision mais cela s'est retourné contre nous et nos adversaires ont finalement trouvé la faille en fin de match. La victoire du week-end dernier au Racing nous a remis dans le sens de la marche. On veut prendre le maximum de points et finir le plus haut possible. Pour cette saison, on doit croire en nos chances, on peut accrocher la 4e place du championnat qui pourrait nous permettre de disputer la Coupe d'Europe.

En tant que défenseur central, votre équipe n'a encaissé que 19 buts, ce qui en fait la troisième meilleure défense du pays. Une fierté?

C'est une fierté de composer cette défense au côté de Dirk Carlson et Yann Matias. Cela marche très bien entre nous alors que nous sommes de jeunes défenseurs (18 et 20 ans pour ses compères de l'arrière-garde). Dans l'ensemble, le Titus aligne une équipe très jeune, on forme un véritable bloc. Nous sommes comme une famille et en plus, il y a du talent dans nos rangs.

Pourtant durant la première partie du championnat, Manuel Correia a succédé à Paolo Amodio sur le banc. Avez-vous constaté un changement?

Chaque entraîneur a son style de jeu. Il n'y a pas de grande différence entre les deux coaches. Manu a apporté un plus sur le plan mental. A ce niveau, le groupe a changé et cela s'est vu sur le terrain. Sous les ordres de Paolo, le Titus Pétange proposait également du beau jeu mais cela ne se voyait pas au niveau des résultats.

Dimanche, vous allez retrouver votre club formateur, quel est votre sentiment?

J'ai fait toutes mes classes à Differdange. J'ai débuté là-bas dès mes dix ans. J'apprécie toujours de jouer contre eux. Je n'ai pas de regret d'avoir quitté ce club. Quitter Differdange a été le meilleur choix. Avec le Titus Pétange, j'ai le sentiment d'avoir progressé, je veux leur montrer ce qu'ils ont perdu.

Que pensez-vous de vos futurs adversaires?

J'ai du respect pour cette équipe car elle aligne des joueurs de classe. Il y a de belles individualités mais je n'ai pas peur. Auparavant, Omar Er Rafik était leur point fort mais cette saison, le danger peut venir de partout. Collectivement, Differdange a progressé mais nous avons les qualités pour leur mener la vie dure. A l'aller, nous avions été battus 0-1 après avoir livré une belle prestation. On doit prendre notre revanche.

Les pronos d'Aldin Skenderovic



Dimanche 12 mars

15h Progrès - Mondorf 0-1



15h30 Rosport - Dudelange 0-3



16h

Canach- Rumelange 1-1



Titus Pétange - Differdange 1-0



Strassen - Käerjéng 1-1



Jeunesse - Fola 0-1



RM Hamm Benfica - Racing 2-1