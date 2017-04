(ER/JG) - L'Amstel Gold Race lance ce dimanche la semaine des Ardennaises mais pour le champion national, la classique néerlandaise marque son retour dans le peloton après plus d'un mois sans compétition et un stage de trois semaines dans le sud de l'Espagne.

Bob Jungels n'est plus apparu en course depuis le contre-la-montre individuel de Tirreno-Adriatico, le 14 mars dernier mais ce n'est pas pour autant que l'ancien Dippachois s'est tourné les pouces. Il a notamment passé trois semaines dans la Sierra Nevada en prévision du Tour d'Italie (5-28 mai), son objectif de la saison.

Son début d'année 2017



«Le Tour de Dubaï et le Tour d'Oman ont lancé ma saison. Contrairement à l'an dernier, je n'ai pas pu fêter une première victoire mais ce n'est pas catastrophique, ce n'était pas la priorité. Avec l'équipe, nous avons remporté le Dubaï Tour (victoire de Kittel). Par la suite, j'ai pris part aux Strade Bianche et j'ai malheureusement chuté mais j'ai mis un point d'honneur à finir cette course. Sur Tirreno, les sensations étaient bonnes, je me suis classé 14e et j'ai remporté le maillot blanc de meilleur jeune. Je ne peux pas me plaindre même si je suis toujours à la recherche d'un premier succès.»

Trois semaines de stage

«Mon travail quotidien était monotone (rires). J'ai suivi un travail exigeant durant ces trois semaines. Les journées étaient rythmées par les séances d'entraînement avec de nombreuses et longues sorties assis sur la selle. Certaines journées, j'ai passé sept heures sur mon vélo. Au fil des jours, j'ai senti que ma forme était en constante augmentation, c'était une belle source de motivation. Mentalement, ce n'est pas évident à gérer mais je sais ce que je fais. Honnêtement, je ne suis pas mécontent que ce stage soit derrière moi. Les conditions de travail que j'ai rencontrées au Centre de haute performance étaient vraiment optimales. J'ai croisé d'autres sportifs durant ce stage. Le domaine médical est performant et tout est pensé en fonction de l'athlète.»

Tour d'Italie



«Mon séjour dans la Sierra Nevada avait pour but de travailler en haute montagne. Avec des séances de travail à plus de 2.000 mètres d'altitude, j'ai le sentiment d'avoir progressé à ce niveau. Par rapport aux meilleurs grimpeurs, j'espère avoir réduit mon retard. Je n'aurai la réponse à cette question que dans quelques semaines. Le Giro constitue mon premier objectif de l'année.»

Amstel Gold Race

«Le nouveau final de la course avec l'ultime ascension du Cauberg à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée n'est pas fait pour me déplaire. La phase décisive devrait commencer plus tôt que ces dernières années. En ce qui concerne ma forme, je n'ai pas besoin de beaucoup de jours de course pour trouver mon rythme. Grâce au travail entrepris durant mon stage, je devrais être prêt pour la première classique ardennaise. Avec Philippe Gilbert, Daniel Martin ou encore Petr Vakoc, Quick-Step dispose de plusieurs cartes, à nous de trouver la bonne tactique. Par contre, je regrette le forfait de Julian Alaphilippe.»