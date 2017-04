(ER) - Le Racing n'a plus gagné depuis le 12 mars (3-2 au RM Hamm) et affiche un bilan de 1 sur 12. Face à la lanterne rouge, Käerjéng, Jacques Muller et ses hommes ne peuvent pas se louper au risque de se retrouver en bien dangereuse posture.



Jacques, que retenez-vous de la prestation de votre équipe en Coupe de Luxembourg (défaite 0-4 au Fola)?

Nous avons affronté une bonne équipe du Fola. De notre côté, on n'a pas fait ce qu'on devait faire face à ce type d'équipe. Nous n'étions pas en place, il y avait également un manque de discipline. Dans ces conditions, c'est très difficile de pouvoir revendiquer quelque chose.



Face à Käerjéng, le Racing est au devant d'une rencontre capitale.

Les données sont claires: on gagne et le maintien se rapproche à grands pas. Par contre si nous sommes battus, il faudra lutter jusqu'au bout. Les joueurs sont d'ailleurs conscients de l'enjeu. Nous allons affronter une formation qui abat sa dernière carte. Käerjéng est une équipe combative, à nous de répondre. Ce match va se jouer dans la tête. La formation qui en voudra le plus remportera ce match.



Avez-vous une explication sur les raisons du déclin du Racing durant cette seconde patrie de saison?



Il y a eu des problèmes relationnels dans le groupe mais depuis quelques semaines, la sérénité est revenue dans nos rangs. On s'est retrouvé. Je suis confiant, nous allons aller chercher les points qui nous manquent pour poursuivre l'aventure en BGL Ligue. J'espère pouvoir compter sur un groupe au complet même si Jackson (problèmes au dos), Danel Sinani (victime d'une béquille) et Nicola Schreiner (8 points de suture à la suite du match de coupe) sont incertains.

La 23e journée

Joué vendredi: Progrès - Canach 2-2



Dimanche 30 avril à 16h

Dudelange - Rumelange

Käerjéng - Racing

Mondorf - RM Hamm Benfica

Fola - Differdange

Rosport - Titus Pétange

Lundi 1er mai à 16h: Strassen - Jeunesse