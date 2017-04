Cheick Diabaté a fêté son anniversaire (29 ans) ce mardi. Le meilleur buteur grenat de l’exercice en cours (8 buts) entend mener le FC Metz au succès face à Nancy ce samedi à Saint-Symphorien (20h). En manque de confiance, le groupe de Philippe Hisnchberger aura sacrément besoin de l’efficacité et de l’état d’esprit de son attaquant vedette.

Propos recueillis par Hervé Kuc



Cheick, à vos yeux que représente le derby Metz-Nancy?

Le FC Metz se retrouve à un moment où il a besoin de gagner, que ce soit face à Nancy ou à une autre équipe de Ligue 1. Pour pouvoir se maintenir, il nous faut les trois points, il ne faut pas tourner autour du sujet. J’ai joué des Bordeaux-Toulouse mais je dois dire que ces confrontations étaient assez tranquilles. L’ensemble du groupe messin veut faire un bon match et s’imposer face à l’ASNL.

Ce n’est pas encore l’heure des bilans mais comment analysez-vous votre parcours depuis votre arrivée sur les bords de la Moselle?

Nous avons tous signé un contrat pour apporter quelque chose au club. Ici, j’ai des choses à faire, je n’ai pas fini le travail à Metz et je vous dirai, à la fin de saison, ce que je pense de nous. J’ai le sourire ici, je me sens bien, je suis heureux. Chacun a sa manière de gérer les choses, dans notre groupe il y a des joueurs qui parlent plus que d’autres pour nous conseiller ou pour nous encourager. Moi, c’est sur le terrain que je m’exprime en faisant des efforts: je sais qu’en me voyant évoluer ainsi, mes coéquipiers auront envie d’en produire également aussi plus de leur côté. On parle beaucoup entre nous, on s’encourage et c’est positif.

A l’aller, Nancy l’avait emporté (4-0, 15e journée). La motivation est-elle encore plus forte du côté grenat en raison du sévère revers concédé?

Metz avait perdu à Nancy et c’est maintenant à nous de nous imposer chez nous quel que soit le score final. Cela fait forcément mal de s’incliner aussi lourdement et on a envie de montrer que ce fut une erreur et nous devons tout faire pour le prouver. C’est pour cette raison que nous avons besoin d’hommes sur le terrain, des vrais. L’essentiel c’est la gagne, je me répète, mais c’est l’unique objectif de ce samedi.

Avez-vous un message à adresser aux supporters messins?

Je comprends très bien la réaction de nos supporters, leur déception et je ne trouve pas ça méchant de leur part, c’est juste une façon de nous transmettre le message. C’est une manière de nous dire qu’ils ne sont pas contents: je veux leur dire que nous avons envie de faire plus pour que le club puisse se maintenir en Ligue 1. Il faut savoir que ce sera grâce à nos supporters que nous allons nous maintenir. En général, à l’extérieur, quand ils ne sont pas là, nous sommes moins bien. J’aimerais aussi qu’ils nous souhaitent «bonne chance» avant ce match.

Comment qualifieriez-vous la venue du voisin meurthe-et-mosellan ce samedi sur la pelouse de Saint-Symphorien?

C’est une rencontre très importante. Il faut gagner ce match pour nous, pour les supporters et pour tous ceux qui travaillent au club. Dans la vie, il n’y a que le travail qui paie: nous allons devoir être bons sur le terrain pour pouvoir gagner le respect de nos supporters. En général, il faut courir plus que l’adversaire, il nous faudra aussi être plus forts dans les duels que nos adversaires.

Depuis quelques semaines, les derniers instants de match n’ont pas été très heureux pour le FC Metz...

Oui, nous avons encaissé des buts en fin de partie depuis quelque temps. Aujourd’hui, on ne veut plus que ceci recommence, on ne veut plus de ce genre de scénario. C’est à nous de marquer plus tôt et de faire la différence qui nous évitera ces derniers moments délicats. Le FC Metz a absolument besoin de s’imposer face à Nancy et les supporters vont nous aider à y arriver: sans eux, nous ne sommes pas grand-chose.